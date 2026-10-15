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Uber Eats台灣首推「外送合作夥伴築夢計畫」 10月15日開放徵件

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
Uber Eats 15日宣布在台灣首度推出「外送合作夥伴築夢計畫-優食人生騎遇記」，呼應Uber全球「Move Your World」願景，進一步支持外送合作夥伴實現外送之外的人生目標。路透社
Uber Eats 15日宣布在台灣首度推出「外送合作夥伴築夢計畫-優食人生騎遇記」，呼應Uber全球「Move Your World」願景，進一步支持外送合作夥伴實現外送之外的人生目標。路透社

Uber Eats 15日宣布在台灣首度推出「外送合作夥伴築夢計畫-優食人生騎遇記」，呼應Uber全球「Move Your World」願景，進一步支持外送合作夥伴實現外送之外的人生目標。計畫以「Move Your Future」及「Move Your Family」為兩大方向，分別推出「創業轉職」及「生活應援」 獎助方向，預計各選出1名獲獎夥伴，每人提供20元萬夢想啟動金，支持外送合作夥伴投入創業、進修、職能發展及改善家庭生活等人生規劃。

Uber Eats指出，外送員們有不同的人生目標與生活選擇。有人利用拍戲空檔提供外送服務，持續追逐演員夢；有人熱愛鐵人三項，希望透過兼職外送存下三鐵自行車的費用，也有人懷抱環島旅行的夢想，希望一邊探索台灣各地風景，一邊透過外送支持自己的旅程。也有人希望重返校園完成學業、努力籌措出國留學基金，或為結婚等人生目標努力存錢。

對部分外送員而言，時間彈性是選擇提供外送服務的重要原因。有人每天忙著張羅孩子的三餐，還得抽出時間陪伴就醫，希望在照顧家庭之餘，也能有一份收入；有人牽掛著需要定期回診的家人，希望能多留一些時間陪伴；也有人獨自扛起照顧孩子的責任，在家庭與工作之間努力尋找平衡。

Uber Eats表示，希望透過「優食人生騎遇記」，讓更多人看見每一位外送合作夥伴選擇上路背後的故事，也以實質獎助支持外送合作夥伴朝自己想去的下一站前進。

「外送合作夥伴築夢計畫-優食人生騎遇記」規劃兩大獎助方向。「創業轉職」支持希望將外送作為人生下一階段起點的外送員，包括創業、進修、職能發展及技藝傳承等計畫；「生活應援」則聚焦外送員與家庭的實際需求，包括改善居家生活環境、添購所需輔具，或進修急救等專業技能。

Uber Eats 台灣總經理李旭諾表示，首度推出「外送合作夥伴築夢計畫」，希望以實際行動為不同的人生目標創造更多可能，也讓更多外送合作夥伴的故事與夢想被看見。

「外送合作夥伴築夢計畫-優食人生騎遇記」將於10月15日至 11 月 14 日開放徵件，經書面初選後選出10名「築夢代表」，並於11月30日至12月 14日開放全民投票；最終於12月17日舉辦決選，綜合全民投票與評審結果，分別從「創業轉職」及「生活應援」兩大類別各選出1名獲獎外送員，每人獲得20萬元夢想啟動金。（報名網站 https://ubereatsfordreams.tw

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