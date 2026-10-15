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台灣肉攤3代「小鮮肉」帶動台灣豬肉產業升級 植入丹麥ZBC肉品密碼

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
小鮮肉負責人鄭茂祥（右二）今邀丹麥ZBC肉品專家 Kenneth Lund Hansen（右一）來台交流。記者趙容萱／攝影
小鮮肉負責人鄭茂祥（右二）今邀丹麥ZBC肉品專家 Kenneth Lund Hansen（右一）來台交流。記者趙容萱／攝影

出身三代豬肉世家的小鮮肉公司負責人鄭茂祥今年初赴丹麥 ZBC肉品學校實習交流後，攜手屏科大永續智慧養豬技術研究中心今邀丹麥ZBC肉品專家 Kenneth Lund Hansen，與台中在地攤商及師傅面對面交流，全力推動台灣豬肉產業品質升級。

今天的交流會包括鄭茂祥、Kenneth Lund Hansen、中興大學教授柳育澤、屏東科大教授鄭富元、副教授黃晁瑋等人走訪台中北屯松美市場小鮮肉豬肉攤位，分享丹麥在零售分切、部位運用、衛生管理及門市經營上的經驗，並與在地攤商、師傅就台灣與丹麥肉品文化的異同對話。

鄭茂祥說，他自幼在家族肉攤長大，從小跟著長輩在市場裡學刀工、認部位、招呼客人，累積深厚的豬肉師傅實務經驗，今年初受邀前往丹麥ZBC實習交流。丹麥為全球主要豬肉出口國，從分切標準、衛生管理到門市陳列與顧客服務，都建立了完整且系統化的體系。

鄭茂祥指出，丹麥肉攤師傅秉持職人精神對待肉品及顧客所形成的「侍肉師文化」，地位倍受尊崇，是台灣傳統市場豬肉攤商可以借鏡的，因此積極邀請Kenneth Lund Hansen來台交流，推動台灣傳統肉攤朝國際化標準邁進。

Kenneth Lund Hansen表示，丹麥與台灣豬肉的品質相當，最大不同在於丹麥精準分切，一頭豬甚至可分切逾千種肉品與烹調方式，展現肉品最佳風味。另外，台灣以高溫烹調為多，丹麥則有低溫烹調或冷盤料理方式。

鄭茂祥指出，盼透過引進丹麥的精緻分切工藝與烹調處理經驗，能幫助台灣傳統肉攤師傅精進部位判定與刀工處理，針對不同的烹調需求細緻分切，讓消費者在傳統市場就能買到媲美國際標準的優質豬肉。

小鮮肉負責人鄭茂祥邀丹麥ZBC肉品專家 Kenneth Lund Hansen來台交流，推動台灣豬肉產業品質升級。記者趙容萱／攝影
小鮮肉負責人鄭茂祥邀丹麥ZBC肉品專家 Kenneth Lund Hansen來台交流，推動台灣豬肉產業品質升級。記者趙容萱／攝影

小鮮肉負責人鄭茂祥（左三）今邀丹麥ZBC肉品專家 Kenneth Lund Hansen（左二）來台交流。記者趙容萱／攝影
小鮮肉負責人鄭茂祥（左三）今邀丹麥ZBC肉品專家 Kenneth Lund Hansen（左二）來台交流。記者趙容萱／攝影

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