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竣邦-KY打進主力客戶核心產品出貨放量 樂觀看第4季

中央社／ 台北15日電

機能布料廠竣邦-KY打進主力客戶訂單量大的核心系列產品供應鏈，7月起出貨逐漸放量，帶動第3季營運淡季不淡，前3季營收已直逼去年全年。竣邦-KY今天表示，第4季是公司傳統旺季，目前品牌客戶訂單及拉貨需求維持良好，對營運維持樂觀看法。

竣邦主要生產機能布料，原本主攻戶外、滑雪、衝浪等利基市場，竣邦執行長蕭志偉表示，近幾年開始耕耘主流運動市場，與北美運動品牌大客戶合作愈來愈緊密，雙方合作範圍擴大，竣邦今年成功切進訂單量大、生命週期較長的核心系列產品（Core Item）供應鏈。

此外，竣邦也積極開拓新客戶、新品項，包括切入工裝、袋材等新應用領域，今年前9月重點新客戶營收較去年同期成長近6成，占整體營收比重約2成。

竣邦近期公布第3季營收新台幣6.36億元，季增11%，比去年同期大幅成長77%，創歷史新高。前9月營收16.46億元，年增35%，已逼近2025年全年營收16.7億元。

竣邦今天透過新聞稿表示，第3季營收加速，主要是國際品牌的核心系列產品訂單從7月開始出貨逐漸放量，第3季原本是公司傳統淡季，今年表現淡季不淡。

展望第4季，竣邦表示，進入傳統出貨旺季，隨主力客戶核心系列產品訂單延續，加上各品牌季節性產品陸續進入出貨高峰，對營運維持樂觀看法。

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