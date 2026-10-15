快訊

台積電法說會上 魏哲家證實評估赴德州設晶圓廠

全台醫療、公托及長照三缺鄉鎮最多在台南 問題出在哪？

中職／西武獅全主力陣容登大巨蛋 2月27、28日依序對戰統一、中信兄弟

國邑合作夥伴專利訴訟和解 L606三期臨床持續推進

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

國邑*（6875）15日表示，合作夥伴美國Liquidia公司近期已與United Therapeutics達成全球和解，雙方願意解決所有待決訴訟。Liquidia並確認，國邑自主開發的吸入型新藥L606將依原訂計畫持續推進全球三期臨床試驗，目前針對肺動脈高壓（PAH）及間質性肺病相關肺高壓（PH-ILD）的樞紐性臨床試驗「Re-Spire」正持續收案中。

國邑藥品指出，Liquidia與United Therapeutics此次達成全面和解，主要涉及YUTREPIA相關專利等訴訟。隨著雙方訴訟爭議獲得解決，Liquidia將持續投入L606臨床開發，相關試驗進度不受此次和解影響。

在財務方面，Liquidia公布今年第3季YUTREPIA淨產品銷售額達2.227億美元，截至2026年9月30日，帳上現金及約當現金約3.961億美元，足以支應此次和解所需款項。

Liquidia認為，和解款項將由YUTREPIA後續銷售收入及現有資金支應，預期無須額外融資，即可支付和解款項並持續推進既定研發計畫，包括L606樞紐性臨床試驗，以及後續產品研發與商業化布局。

國邑總經理甘霈表示，L606為公司自主開發之吸入長效緩釋新劑型，一天兩次，與現有一天四次速放產品比較，原有藥品每次治療以固定口數投藥方式、每一口最小劑量等相關專利描述的構成要件有清楚的差異。

國邑指出，Liquidia在完成全面和解後，將依原規劃持續推進L606於PAH及PH-ILD的樞紐性臨床開發，顯示合作夥伴對L606開發與商業價值的高度重視。

國邑對L606的技術價值與專利布局深具信心，並與Liquidia共同看好L606的臨床競爭優勢。未來雙方將持續深化合作，國邑*將全力協助加速Re-Spire全球收案，確保臨床試驗用藥供應，並依臨床進度推動後續法規申請與全球商業化布局。

美國 臨床

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

圓祥生技參加 BioJapan 獲青睞 禮來邀請洽談 AI 藥物研發合作

精華生醫每股55元掛牌上櫃 二廠啟用帶動產能倍增

健喬與日本Nxera Pharma簽署失眠治療藥物 亞太地區八大市場獨家協議

清大揭開腦傷神經修復雙重機制 異野漆樹苷促進修復、調控氧化壓力

相關新聞

台股重挫不影響？吳昕陽：寶可夢助陣衝買氣 排隊人潮都回來了

新光三越信義店周年慶15日開打，日本人氣甜點蘋果糖、Owala水壺及安利美特進駐，成為吸客亮點，帶動首日排隊人潮升溫。截至中午，排隊人潮已超過千人，約為去年的兩倍。新光三越預估，首日業績與來客數均成長3%，首四日來客數成長5%，整檔業績目標則為63.8億元。新光三越副董事長吳昕陽也親自到場助陣，在寶可夢活動、新品齊發下，「人氣買氣都回來了」，看好消費買氣回溫。

台灣肉攤3代「小鮮肉」帶動台灣豬肉產業升級 植入丹麥ZBC肉品密碼

出身三代豬肉世家的小鮮肉公司負責人鄭茂祥今年初赴丹麥 ZBC肉品學校實習交流後，攜手屏科大永續智慧養豬技術研究中心今邀丹麥ZBC肉品專家 Kenneth Lund Hansen，與台中在地攤商及師傅面對面交流，全力推動台灣豬肉產業品質升級。

日勝生輸出臺北轉運站成功經驗 萬達通助攻南港交通新門戶

日勝生集團（2547）15日表示，旗下萬達通實業負責營運管理的「南港轉運站東站」BOT案正式啟用，萬達通經營臺北轉運站逾17年，將以專業第三方參與臺北東區門戶計畫，為南港打造具效率、智慧及永續的交通樞紐。

TOYOTA 玩具愛分享「傳愛背包」送暖、實踐永續

和泰汽車持續推動玩具循環再利用，攜手台灣玩具圖書館協會推動「TOYOTA玩具愛分享」專案邁入第11年。和泰汽車日前號召逾40名員工組成志工隊，帶著裝滿再生玩具的「傳愛背包」前往新北市貢寮區澳底國小，透過團康遊戲、環保玩具DIY及永續闖關活動，陪伴學童在遊戲中學習資源循環與環境永續觀念。

新光三越信義新天地周年慶開跑 吳昕陽：股市大跌不影響買氣

新光三越信義新天地周年慶今開跑，4館業績目標63.8億元，預計成長3%，新光三越副董事長兼總經理吳昕陽表示，2周前開跑包含南西店在內的首波6館，表現比預期更好，今年周年慶氣氛不錯，都有達到預期目標，信義新天地特別企劃很多，期待也能繳出漂亮的成績單。

北台灣精華區兩樣情！大安、板橋、竹北續熱 青埔買氣凍僵

核心蛋黃區兼具宜居性與保值優勢，展現出區域聲望名氣，支撐房價居高不下。住展雜誌彙整比較實價揭露北台灣台北市、新北市、桃園市、新竹地區蛋黃行政區大安區、板橋區、中壢區、竹北市這兩年公開推案的最高單價，今年分別以「衡昀」、「寶格利」、「昭揚.青埔」、「時華」為首，單價各為234.3萬元、124萬元、63.3萬元、91.4萬元，相較前一年居冠新案「德運元鼎」、「遠揚之森A+」、「威均天璽」、「鴻湛」之最高價214.7萬元、124.3萬元、82.6萬元、89.9萬元，其中僅桃園市中壢區的價格落後較多。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。