國邑合作夥伴專利訴訟和解 L606三期臨床持續推進

國邑*（6875）15日表示，合作夥伴美國Liquidia公司近期已與United Therapeutics達成全球和解，雙方願意解決所有待決訴訟。Liquidia並確認，國邑自主開發的吸入型新藥L606將依原訂計畫持續推進全球三期臨床試驗，目前針對肺動脈高壓（PAH）及間質性肺病相關肺高壓（PH-ILD）的樞紐性臨床試驗「Re-Spire」正持續收案中。

國邑藥品指出，Liquidia與United Therapeutics此次達成全面和解，主要涉及YUTREPIA相關專利等訴訟。隨著雙方訴訟爭議獲得解決，Liquidia將持續投入L606臨床開發，相關試驗進度不受此次和解影響。

在財務方面，Liquidia公布今年第3季YUTREPIA淨產品銷售額達2.227億美元，截至2026年9月30日，帳上現金及約當現金約3.961億美元，足以支應此次和解所需款項。

Liquidia認為，和解款項將由YUTREPIA後續銷售收入及現有資金支應，預期無須額外融資，即可支付和解款項並持續推進既定研發計畫，包括L606樞紐性臨床試驗，以及後續產品研發與商業化布局。

國邑總經理甘霈表示，L606為公司自主開發之吸入長效緩釋新劑型，一天兩次，與現有一天四次速放產品比較，原有藥品每次治療以固定口數投藥方式、每一口最小劑量等相關專利描述的構成要件有清楚的差異。

國邑指出，Liquidia在完成全面和解後，將依原規劃持續推進L606於PAH及PH-ILD的樞紐性臨床開發，顯示合作夥伴對L606開發與商業價值的高度重視。

國邑對L606的技術價值與專利布局深具信心，並與Liquidia共同看好L606的臨床競爭優勢。未來雙方將持續深化合作，國邑*將全力協助加速Re-Spire全球收案，確保臨床試驗用藥供應，並依臨床進度推動後續法規申請與全球商業化布局。