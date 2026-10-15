日勝生輸出臺北轉運站成功經驗 萬達通助攻南港交通新門戶

日勝生集團（2547）15日表示，旗下萬達通實業負責營運管理的「南港轉運站東站」BOT案正式啟用，萬達通經營臺北轉運站逾17年，將以專業第三方參與臺北東區門戶計畫，為南港打造具效率、智慧及永續的交通樞紐。

日勝生表示，南港轉運站東站工程造價約12億元，為地上19層、地下4層的現代化立體複合建築。配置9席上下客月台、4個備用月台與4席售票窗口，啟用後原西站的所有客運業者將全數移入東站服務。

進駐業者包含國光客運、葛瑪蘭客運、指南客運、中壢客運、基隆客運、泰樂客運，為往返基隆、宜蘭、桃園、花蓮等地的旅客提供周全的國道客運服務。

日勝生表示，萬達通為集團旗下主要資產管理與交通樞紐營運公司，2025年獲利3.08億元，2026年上半年獲利1.1億元。其管理之臺北轉運站，位於臺北市核心交通節點，串聯國道客運、台鐵、高鐵、捷運及機場捷運，是全臺最具代表性的複合式交通轉運中心。

日勝生表示，臺北轉運站24小時營運，集合主要國道客運業者及多條國道路線，並導入E-Tag車隊監控、即時班表、月台門控及智慧管理系統，為臺灣大型轉運站智慧化營運的領先指標。

萬達通透過TBS行動購票APP整合客運票務、班次資訊及電子票證服務，推動交通服務數位化。每年約有37萬客運車次及近千萬旅客人次進出，持續推動智慧交通及數位票證服務。

萬達通具備車流、人流、班次調度、客運協調、旅客服務及突發事件管理形成的複合型營運系統。以其平均每日1,000車次的高密度轉運經驗，萬達通將成為南港轉運站未來營運的重要專業支撐。

展望未來，日勝生表示，TOD（大眾運輸導向都市發展）及軌道經濟的重要性持續提升，臺北轉運站與南港轉運站分別位於台北市西區及東區，兩者所代表的城市功能互補。

臺北轉運站是成熟的核心交通樞紐，長期累積大量國道客運與旅客運輸經驗；南港則是台北東區門戶計畫重點，結合臺鐵、高鐵、捷運、國道客運、會展、生技、軟體及商業發展，具備更大的城市成長潛力。

日勝生表示，期望透過萬達通的營運專業，將臺北轉運站經驗轉化為南港轉運站的新服務模式，進一步形成臺北東、西兩大交通節點的營運經驗互補。另，未來規劃開發更多跨領域、專業輸出的事業，以永續城市目標，實踐永續綠生活集團理念。