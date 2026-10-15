快訊

不只18萬Dior外套！賈永婕公開全身「不純樸」行頭 項鍊藏5字太有哏

第43次終於標出去了！苗栗高鐵「產專二」用地 禾榮科技15.55億元得標

預告穿黑西裝！蔡康永證實出席蔣萬安競總成立大會 婉拒1件事

聽新聞
0:00 / 0:00

台股重挫不影響？吳昕陽：寶可夢助陣衝買氣 排隊人潮都回來了

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
新光三越副董事長吳昕陽也親自到場助陣，在與多元活動加持下，對整體買氣表現抱持信心。圖／新光三越提供
新光三越副董事長吳昕陽也親自到場助陣，在與多元活動加持下，對整體買氣表現抱持信心。圖／新光三越提供

新光三越信義店周年慶15日開打，日本人氣甜點蘋果糖、Owala水壺及安利美特進駐，成為吸客亮點，帶動首日排隊人潮升溫。截至中午，排隊人潮已超過千人，約為去年的兩倍。新光三越預估，首日業績與來客數均成長3%，首四日來客數成長5%，整檔業績目標則為63.8億元。新光三越副董事長吳昕陽也親自到場助陣，在寶可夢活動、新品齊發下，「人氣買氣都回來了」，看好消費買氣回溫。

吳昕陽表示，目前第一波周慶活動仍在進行中，約成長3%，尤其在寶可夢等熱門IP加持下，對消費氣氛有明顯帶動效果。最終表現還有待觀察，不過截至目前為止，整體業績表現都在預期之內，對買氣仍相當有信心。他也指出，今年信義店特別企劃相當多，新品選擇也更豐富，預期將持續帶動消費。

即使台股當日走跌，吳昕陽認為，消費意願不至於受到太大影響，從目前觀察到的情況來看，整體買氣仍維持在預期水準。業者也表示，從現場排隊人潮來看，今年周年慶首日是近兩、三年來表現最好的一次。吳昕陽則直言，「人多、業績就多」，並提到第一波活動台中店表現也相當不錯，各店在新品與活動加持下火力全開。

值得注意的是，週年慶排隊商品的消費趨勢正逐漸轉變。過去消費者多為了頂級保養品、化妝品排隊，如今則轉向追逐話題新品、限量商品與獨家商品。新光三越主管指出，消費者愈來愈重視商品的特殊性與獨有性，排隊購物的理由也與以往大不相同，形成新的消費風景。

從商品銷售來看，運動品類也是今年的成長亮點。業者指出，受到社群跑步（social run）風潮帶動，今年跑鞋業績成長約三成，On、HOKA等品牌的跑鞋更成為熱門排隊商品。此外，頂級保養品、新進駐的設計師品牌及家電商品，也都是消費者關注的焦點。

現場來店禮同樣展現吸引力。新光三越表示，消費35萬元的Dyson吹風機來店禮，開放兌換後約10分鐘便全數兌換完畢，反映高價值贈品仍具備強大吸客效果。

展望第4季，除了周年慶之外，耶誕檔期也將接力登場，業者預計透過不同主題策展、限量商品及多元活動持續刺激消費。至於新光三越全年業績挑戰千億元的目標，吳昕陽被問及是否有信心時，直言「Of course（當然）。」

在周年慶整檔業績目標63.8億元、首日及來客數均力拚成長3%的帶動下，新光三越信義店有望再創年度業績新高。

寶可夢 吳昕陽 買氣

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

新光三越信義新天地周年慶開跑 吳昕陽：股市大跌不影響買氣

Global Mall周年慶拚成長一成 高雄車站、台電南港案預計2028年開幕

半導體股愈跌愈買！台股半導體ETF10月人氣王 連兩周受益人數飆新高

好市多會員有新福利！自動續約限時送毛帽 活動只到這天

相關新聞

台股重挫不影響？吳昕陽：寶可夢助陣衝買氣 排隊人潮都回來了

新光三越信義店周年慶15日開打，日本人氣甜點蘋果糖、Owala水壺及安利美特進駐，成為吸客亮點，帶動首日排隊人潮升溫。截至中午，排隊人潮已超過千人，約為去年的兩倍。新光三越預估，首日業績與來客數均成長3%，首四日來客數成長5%，整檔業績目標則為63.8億元。新光三越副董事長吳昕陽也親自到場助陣，在寶可夢活動、新品齊發下，「人氣買氣都回來了」，看好消費買氣回溫。

新光三越信義新天地周年慶開跑 吳昕陽：股市大跌不影響買氣

新光三越信義新天地周年慶今開跑，4館業績目標63.8億元，預計成長3%，新光三越副董事長兼總經理吳昕陽表示，2周前開跑包含南西店在內的首波6館，表現比預期更好，今年周年慶氣氛不錯，都有達到預期目標，信義新天地特別企劃很多，期待也能繳出漂亮的成績單。

TOYOTA 玩具愛分享「傳愛背包」送暖、實踐永續

和泰汽車持續推動玩具循環再利用，攜手台灣玩具圖書館協會推動「TOYOTA玩具愛分享」專案邁入第11年。和泰汽車日前號召逾40名員工組成志工隊，帶著裝滿再生玩具的「傳愛背包」前往新北市貢寮區澳底國小，透過團康遊戲、環保玩具DIY及永續闖關活動，陪伴學童在遊戲中學習資源循環與環境永續觀念。

北台灣精華區兩樣情！大安、板橋、竹北續熱 青埔買氣凍僵

核心蛋黃區兼具宜居性與保值優勢，展現出區域聲望名氣，支撐房價居高不下。住展雜誌彙整比較實價揭露北台灣台北市、新北市、桃園市、新竹地區蛋黃行政區大安區、板橋區、中壢區、竹北市這兩年公開推案的最高單價，今年分別以「衡昀」、「寶格利」、「昭揚.青埔」、「時華」為首，單價各為234.3萬元、124萬元、63.3萬元、91.4萬元，相較前一年居冠新案「德運元鼎」、「遠揚之森A+」、「威均天璽」、「鴻湛」之最高價214.7萬元、124.3萬元、82.6萬元、89.9萬元，其中僅桃園市中壢區的價格落後較多。

台南鐵路地下化 7大平交道生活圈房價刷一排全漲

台南人眾所期待，台南鐵路地下化第一階段，將於10月17日正式通車！隨著鐵路地下化完工啟用，沿線共23處平交道、陸橋及地下道將陸續拆除走入歷史！根據台灣房屋集團統計，自2019年台南車站地下化工程開工至今，全市平均房價漲幅約76.4%。

台南鐵路地下化帶漲七大平交道生活圈 這區漲最兇

台南人眾所期待，台南鐵路地下化第一階段，將於10月17日(六)正式通車！隨著鐵路地下化完工啟用，沿線共23處平交道、陸橋及地下道將陸續拆除走入歷史！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。