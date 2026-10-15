台股重挫不影響？吳昕陽：寶可夢助陣衝買氣 排隊人潮都回來了

新光三越信義店周年慶15日開打，日本人氣甜點蘋果糖、Owala水壺及安利美特進駐，成為吸客亮點，帶動首日排隊人潮升溫。截至中午，排隊人潮已超過千人，約為去年的兩倍。新光三越預估，首日業績與來客數均成長3%，首四日來客數成長5%，整檔業績目標則為63.8億元。新光三越副董事長吳昕陽也親自到場助陣，在寶可夢活動、新品齊發下，「人氣買氣都回來了」，看好消費買氣回溫。

吳昕陽表示，目前第一波周慶活動仍在進行中，約成長3%，尤其在寶可夢等熱門IP加持下，對消費氣氛有明顯帶動效果。最終表現還有待觀察，不過截至目前為止，整體業績表現都在預期之內，對買氣仍相當有信心。他也指出，今年信義店特別企劃相當多，新品選擇也更豐富，預期將持續帶動消費。

即使台股當日走跌，吳昕陽認為，消費意願不至於受到太大影響，從目前觀察到的情況來看，整體買氣仍維持在預期水準。業者也表示，從現場排隊人潮來看，今年周年慶首日是近兩、三年來表現最好的一次。吳昕陽則直言，「人多、業績就多」，並提到第一波活動台中店表現也相當不錯，各店在新品與活動加持下火力全開。

值得注意的是，週年慶排隊商品的消費趨勢正逐漸轉變。過去消費者多為了頂級保養品、化妝品排隊，如今則轉向追逐話題新品、限量商品與獨家商品。新光三越主管指出，消費者愈來愈重視商品的特殊性與獨有性，排隊購物的理由也與以往大不相同，形成新的消費風景。

從商品銷售來看，運動品類也是今年的成長亮點。業者指出，受到社群跑步（social run）風潮帶動，今年跑鞋業績成長約三成，On、HOKA等品牌的跑鞋更成為熱門排隊商品。此外，頂級保養品、新進駐的設計師品牌及家電商品，也都是消費者關注的焦點。

現場來店禮同樣展現吸引力。新光三越表示，消費35萬元的Dyson吹風機來店禮，開放兌換後約10分鐘便全數兌換完畢，反映高價值贈品仍具備強大吸客效果。

展望第4季，除了周年慶之外，耶誕檔期也將接力登場，業者預計透過不同主題策展、限量商品及多元活動持續刺激消費。至於新光三越全年業績挑戰千億元的目標，吳昕陽被問及是否有信心時，直言「Of course（當然）。」

在周年慶整檔業績目標63.8億元、首日及來客數均力拚成長3%的帶動下，新光三越信義店有望再創年度業績新高。