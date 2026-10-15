TOYOTA 玩具愛分享「傳愛背包」送暖、實踐永續

和泰汽車持續推動玩具循環再利用，攜手台灣玩具圖書館協會推動「TOYOTA玩具愛分享」專案邁入第11年。和泰汽車日前號召逾40名員工組成志工隊，帶著裝滿再生玩具的「傳愛背包」前往新北市貢寮區澳底國小，透過團康遊戲、環保玩具DIY及永續闖關活動，陪伴學童在遊戲中學習資源循環與環境永續觀念。

「TOYOTA玩具愛分享」自2016年推動至今，透過玩具回收、清潔整理及再利用，讓二手玩具重新發揮價值，並結合公益活動擴大資源分享。「傳愛背包」是系列活動之一，將整理完成的再生玩具送往有需求的單位。和泰汽車自2022年進一步成立「傳愛背包－和泰志工團」，鼓勵員工親身參與公益服務。

9月16日的活動由和泰汽車本部長吳家炎率隊，志工與澳底國小學童透過「瘋狂對對碰」、「大型連線」等團康遊戲互動，接著共同組裝結合二手彈珠與雷雕工藝的環保木育玩具「彈珠循環車」，讓孩子認識再生資源的運用方式。

活動也設計融入聯合國永續發展目標（SDGs）的10項闖關遊戲，引導學童從實際操作中認識永續理念。例如，呼應「SDG 12責任消費與生產」的關卡，孩子必須與志工合作，將二手玩具傳遞至指定位置，藉由遊戲理解物品再利用與延續價值的意義。

和泰汽車表示，「傳愛背包－和泰志工團」推動以來，已走進5所小學，累計動員員工逾180人次，志工服務時數超過1,400小時。志工團預計11月前往桃園市觀音區樹林國小，持續將再生玩具及陪伴帶進校園。

「TOYOTA玩具愛分享」推動至今，累計回收玩具超過563公噸，系列活動參與人次超過38萬。和泰汽車透過玩具回收再利用結合員工志工服務，將資源循環與公益陪伴融入校園活動，持續推動環境永續與社會參與。

和泰集團吳家炎本部長(右一)、林裕昌協理(左一)、陳贊文部長(右二)、黃潤宇部長(左二)化身傳愛大使與小朋友互動。圖／和泰集團提供