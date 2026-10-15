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數發部 MyData 讓社宅申請更便利 免跑機關一次備妥資料

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

想申請社會住宅，卻擔心準備資料費時又繁瑣？透過數位發展部「個人化資料自主運用（MyData）平台」，即可線上取得申請所需資料，省去請假、準備紙本及往返機關的時間。目前內政部國家住宅及都市更新中心，以及台北市、新北市、桃園市、台中市和台南市，皆已介接MyData平台提供社會住宅申請服務，民眾可依各地社宅招租期程及需求多加運用。

在台北市從事餐飲業的呂先生日前想申請社宅，依規定需準備的資料包含戶政事務所的「全戶戶籍謄本」、國稅局的「全國財產稅總歸戶財產查詢清單」、「最近一年綜合所得稅各類所得資料清單」......等多項資料。由於呂先生工作繁忙，平時難以特別請假前往各單位申辦資料，他想起過去曾使用過數發部的MyData平台，對線上申辦的便利性留下深刻印象，因此這次申請台北市社會住宅時，呂先生也透過MyData取得申請所需資料。過程中遇到的操作問題，也在洽詢MyData客服確認操作方式後，順利完成申請。

呂先生表示：「平常餐飲工作比較忙，休息時間又不多，很難特別請假跑不同機關準備戶籍、財產及所得資料，透過MyData就能線上取得申請需要的資料，讓我在截止日前完成申辦，省下不少時間，也讓申請社宅方便很多。」

數發部表示，民眾申請社會住宅時，依不同身分及資格條件，需檢附戶籍、財產、所得或相關資格證明等6至8項個人資料。過去民眾需分別向戶政、財稅、社政及勞保等各機關分別申請，現在透過MyData平台，民眾只要完成身分驗證及自主同意，即可線上取得並提供申辦所需資料，不必再為準備不同證明文件往返各機關。

數發部表示，MyData平台透過跨機關資料整合與民眾自主同意機制，在兼顧個資安全與隱私保護的前提下，協助民眾運用政府機關已持有的個人資料，讓民眾申辦政府服務時，不必再自行奔波於不同機關準備證明文件。數發部將持續推動各政府機關、國營事業及金融機構擴展MyData平台服務應用，串聯更多跨機關資料與服務，進一步提升公共服務的數位化與便利性。

數發部 社宅 內政部

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