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新光三越信義新天地周年慶開跑 吳昕陽：股市大跌不影響買氣

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
新光三越信義新天地周年慶今開跑，營業前已經聚集大批消費者排隊入館。記者林海／攝影
新光三越信義新天地周年慶今開跑，營業前已經聚集大批消費者排隊入館。記者林海／攝影

新光三越信義新天地周年慶今開跑，4館業績目標63.8億元，預計成長3%，新光三越副董事長兼總經理吳昕陽表示，2周前開跑包含南西店在內的首波6館，表現比預期更好，今年周年慶氣氛不錯，都有達到預期目標，信義新天地特別企劃很多，期待也能繳出漂亮的成績單。

吳昕陽表示，今年周年慶與寶可夢的的合作帶動效益非常明顯，今日股市雖然大跌，但認為股市波動對消費買氣不會有明顯影響。

新光三越表示，今年將透過「新場域、新話題、新商品」三大動能，藉由SKM MEN’S一周年、日本商品展、寶可夢30週年、animate、FANATICS以及美妝、3C、家電、運動等明星商品，持續放大人潮與買氣。

今年信義新天地1~9月業績與來客數成長約5%，主要來自五大動能包括展覽快閃、科技新品與收藏經濟、高階家電、潮流輕奢以及大規模改裝與 SKM MEN’S新業態。

新光三越信義新天地周年慶今開跑，營業前已經聚集大批消費者排隊入館。記者林海／攝影
新光三越信義新天地周年慶今開跑，營業前已經聚集大批消費者排隊入館。記者林海／攝影

新光三越 周年慶 吳昕陽

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