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北台灣精華區兩樣情！大安、板橋、竹北續熱 青埔買氣凍僵

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

核心蛋黃區兼具宜居性與保值優勢，展現出區域聲望名氣，支撐房價居高不下。住展雜誌彙整比較實價揭露北台灣台北市、新北市、桃園市、新竹地區蛋黃行政區大安區、板橋區、中壢區、竹北市這兩年公開推案的最高單價，今年分別以「衡昀」、「寶格利」、「昭揚.青埔」、「時華」為首，單價各為234.3萬元、124萬元、63.3萬元、91.4萬元，相較前一年居冠新案「德運元鼎」、「遠揚之森A+」、「威均天璽」、「鴻湛」之最高價214.7萬元、124.3萬元、82.6萬元、89.9萬元，其中僅桃園市中壢區的價格落後較多。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，房市前景不明，買盤布局風險低的一線地帶，價格恆溫也讓有所認同，像是每坪單價再比去年的最高價案多了20萬元的首都新案「衡昀」，緊鄰忠孝東區SOGO百貨，地點的名氣與機能均可謂精華中的精華，近乎沒有利空特性，進入單價200萬元俱樂部毫無懸念。

同樣有地緣效益的「寶格利」鄰近新板特區，「時華」則所屬竹北大遠百地域，且皆為知名建商作品，單價上與去年同區最高價案相去不遠，維持高水位。又尤其是「時華」已達標9字頭，總價也近豪宅標準，個案優勢與新竹工程師的深口袋一拍即合。

比較之下，桃園市一級房市區青埔重劃區則顯落寞，區域買氣被冷氣團凍僵，指標大案一再延推，建商改以相較外圍地段嘗試推案，也讓今年的最高單價新案比起去年下調兩個字頭，僅需一千多萬元的總價亦無法拉抬單價，桃園房市投資氛圍重而大受眼下狀態干擾的特性，青埔難以置身事外呈現出蛋黃似乎破了的窘境。

陳炳辰指出，接下來較明朗的高價案還有大安區遠企生活圈知名建商案，而青埔能否光復蛋黃失土則看青塘園旁新案動向，至於板橋區與竹北市眼下尚未再傳挑戰案現身，不過地段優勢光環不減，高價生力軍持續加入並不悲觀。

資料來源：住展雜誌
資料來源：住展雜誌

青埔 板橋 竹北 房市

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