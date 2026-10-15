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ETS 試行拍賣平台將上線 勤業眾信籲企業備妥碳帳本

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
碳排放交易系統（ETS）下碳權之會計及稅務處理研討會合影。業者／提供
碳排放交易系統（ETS）下碳權之會計及稅務處理研討會合影。業者／提供

台灣朝碳費與碳排放交易系統（ETS）雙軌並行發展，企業碳管理也將從排放盤查，擴大至配額交易、會計及稅務申報。勤業眾信提醒，帳上認列的配額資產或費用，不代表稅法接受相同金額及認列時間，企業應及早整合資料，降低申報風險。

臺灣證券交易所、臺灣碳權交易所與勤業眾信近日共同舉辦研討會，探討排放配額的會計、稅務及揭露議題。證交所總經理李愛玲表示，面對國際碳定價制度，良好的碳管理能力，有助企業降低合規與財務風險，維持競爭力。

碳交所總經理陳脩文表示，環境部預計今年底提出ETS試行計畫草案，碳交所與歐洲能源交易所合作建置的試行拍賣平台，也將於年底前上線，協助企業熟悉模擬拍賣與帳戶操作，作為後續制度調整參考。

勤業眾信稅務及法律服務營運長許嘉銘指出，配額管理涉及永續、財務、會計及稅務等部門，企業須建立一致的資料與管理流程，讓每筆配額的取得、持有、交易及履約使用，都能完整記錄與追蹤。

會計研究發展基金會董事長王怡心表示，各部門分別計算，容易造成數字落差。例如永續部門認定排放1,000噸，財務卻以900噸估算費用。她建議建立共用表單，標示資料名稱、單位及來源，集中記錄並定期核對。

勤業眾信間接稅負責人洪于婷表示，企業不能將所有交易一律歸為「碳權」，應依權利性質、取得方式及用途，分別判斷免費取得、購入、出售、履約繳交及註銷的稅務影響，並透過配額變動表，讓交易、帳務及申報相互核對。

此外，出口企業面對歐盟碳邊境調整機制（CBAM），應建立可追溯、可驗證的碳排與成本資料，區分碳費、配額取得及履約紀錄，以符合相關證明與跨國申報需求。

碳權交易所 碳費 環境部

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