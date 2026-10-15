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桃園房市蛋黃破了？青埔新案最高價從8字頭摔到6字頭
房市買氣差，蛋黃區撐得住？住展雜誌統計北台灣四大核心蛋黃區推案成交價，台北大安區、新北板橋區、新竹竹北均維持行情，甚至創高，但桃園青埔明顯下滑，最高價一坪滑落20萬元。
根據住展雜誌統計實價資料，去年台北大安區最高價新案「德運元鼎」，一坪最高成交214.7萬元，今年最高價為「衡昀」，最高價來到234.3萬元。
新北去年最高價為「遠揚之森A+」，一坪124.3萬元，今年為「寶格利」，一坪124萬。
新竹去年為「鴻湛」，一坪89.9萬元，今年為「時華」，一坪91.4萬元。
桃園去年最高價為「威均天璽」，每坪達82.6萬元，今年為「昭揚.青埔」，一坪僅63.3萬元。
住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，房市景氣雖差，但大安區仍是許多富人眼中最佳避風港，其中新案「衡昀」，緊鄰忠孝東區SOGO百貨，成交價比去年高出20萬元。
同樣有地緣效益的「寶格利」鄰近新板特區，「時華」則所屬竹北大遠百地域，皆為知名建商作品，單價上與去年同區最高價案相去不遠，維持高水位，其中「時華」更站上9字頭。
相較之下，桃園市一級房市區青埔重劃區則顯落寞，買氣被冷氣團凍僵，指標大案一再延推，建商改以相較外圍地段嘗試推案，也讓今年的最高單價新案比起去年下調兩個字頭，僅需一千多萬元的總價亦無法拉抬單價。
陳炳辰指出，接下來較明朗的高價案還有大安區遠企生活圈知名建商案，而青埔能否光復蛋黃失土則看青塘園旁新案動向，至於板橋區與竹北市眼下尚未再傳挑戰案現身，不過地段優勢光環不減，高價生力軍持續加入並不悲觀。
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