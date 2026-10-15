地下化要通車了！台南7大平交道生活圈 房價刷一排全漲

台南人期待的台南鐵路地下化第一階段，將於10月17日正式通車，台灣房屋集團統計北區、東區及仁德區3個行政區，共7處主要平交道周邊房價變化，均呈明顯漲幅，其中，以生產路平交道周邊房價漲勢最為突出，單價從1字頭直奔4字頭，來到41.5萬元，價格翻漲近3倍。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，以往火車行經時，軌道沿線住戶不僅要承受火車通行產生的噪音與振動，還有平交道柵欄降下時的警示聲響，加上平交道等候通行時間容易造成車流回堵，通勤及區域交通帶來不便，對周邊居民長期干擾，也成為部分購屋族眼中的嫌惡設施。

隨著鐵路地下化完工啟用，沿線平交道、陸橋及地下道將陸續拆除走入歷史，不僅有助於縫合鐵路兩側的商圈發展，也消除地面鐵道為生活圈帶來的各項困擾，同時未來鐵道沿線還將規劃為綠園道，皆有利於提升周邊居住環境品質與商圈發展。

根據台灣房屋統計，自2019年台南車站地下化工程開工至今，台南全市平均房價漲幅約76%，而橫跨北區、東區及仁德區的9處平交道，剔除交易量過低的空軍後勤部及大林路平交道，其餘7處平交道房價均呈上漲，有4處周邊房價明顯高於全市平均值。

其中，漲幅最明顯的生產路平交道生活圈，屬於南台南站副都心，鐵路地下化規劃於該區增設南台南通勤車站，並消除生產路平交道，同時區段具備台南小巨蛋、捷運紅線未來發展議題，吸引建商與購屋族目光。

李家妮表示，該區近年新建案陸續進駐，大樓屋齡新穎，最高不超過10年，每坪均價已站穩4字頭，預售最高單價更登上5字頭，因區段早期尚未開發房價基期低，受惠重劃區新案開發、建設議題及交通機能優化等多重利多因素疊加，房價推升力道也相對強勁。

觀察其他位於成熟市區的平交道生活圈，整體房價漲幅雖不及重劃區，但近年房價也從1字頭陸續站上2字頭，其中東豐路平交道周邊房價更連跳兩級、站上3字頭。另一受關注的青年路平交道商圈，近8年房價漲近7成，每坪均價來到29.6萬元。

台灣房屋成大東豐加盟店店長詹衒志表示，停等平交道是台南人的交通日常，有時還須等候好幾班列車才能通行，過往鐵道將台南市區分隔為兩側，如今迎來鐵路百年變革，平交道、陸橋及地下道消除後對生活圈的改變，對在地人來說具有高度的期待值。

詹衒志表示，青年路、東豐路平交道皆位於台南火車站周邊，平時人流車流密集，除了這兩處平交道，還有民族路、小東路地下道填平後，將一同縫合前後站生活圈與成大商圈，為既有生活圈注入新動能，也替周邊房市及商業發展帶來新契機。

他表示，相較於重劃區受新案供給及開發題材帶動，成熟市區因開發趨於飽和，尤其火車站商圈周邊住宅多以老透天、公寓為主，房價拉抬幅度相對有限。而地下化通車後，將依序拆除軌道、消除平交道、地下道等設施，全面縫合至綠園道成形，仍需等待一段工程過渡期。