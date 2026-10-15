圓祥生技參加 BioJapan 獲青睞 禮來邀請洽談 AI 藥物研發合作

圓祥生技（6945）15日表示，該公司近日參加日本BioJapan 2026，與多家國際藥廠及生技企業進行深入交流。圓祥生技獲得全球製藥大廠 Eli Lilly 旗下TuneLab 團隊邀請，進一步洽談參與其 AI 藥物研發合作平台。

圓祥生技表示，這次參加BioJapan 2026，與各家國際藥廠及生技企業交流重點，包括創新藥物國際授權、抗體研發策略合作，以及人工智慧賦能新藥開發三大方向，展現圓祥自主抗體技術平台與多元創新產品組合的國際合作潛力。

在創新藥物國際授權方面，圓祥旗下新一代 HER2 標靶藥物獲得兩家全球腫瘤藥物市場領導廠商的高度關注，並獲邀於明年度 J.P. Morgan Healthcare Conference 期間，與對方臨床開發團隊進一步交流，深入探討產品差異化潛力、臨床開發策略及未來合作機會。

此外，圓祥自主開發的 PD-L1 × VEGF 雙特異性抗體 AP505，亦吸引國際潛在合作夥伴洽詢區域授權機會。公司將持續推進相關商務交流，評估符合產品全球開發策略的合作模式，期望透過國際合作加速臨床開發及產品價值實現。

除個別產品授權外，圓祥自主建立的 Omni-Mab 抗體庫及 T-cube 雙特異性抗體技術平台，亦成為此次 BioJapan 國際交流的焦點之一。

此次 BioJapan 期間，一家專注於新藥標靶探索（Target Discovery）的歐洲生技公司，表達希望運用圓祥自主抗體庫共同開發新一代抗體藥物的合作意願；另有多家國際業者洽詢新抗體開發及共同研發機會。

圓祥表示，透過自主技術平台，公司不僅能持續建立具差異化競爭優勢的新藥產品組合，未來亦有機會透過共同開發、技術合作及產品授權等多元商業模式，進一步擴大抗體平台的應用範圍與商業價值。

此次參展另一項重要進展，是圓祥獲得Lilly TuneLab 團隊邀請，進一步洽談參與其 AI 藥物研發合作平台。Lilly TuneLab 計畫於 2026 年底前拓展至約 150 家生技合作企業，持續擴大其全球 AI 藥物研發合作網絡。根據公司目前所掌握資訊，圓祥為台灣第一家獲邀洽談參與 TuneLab 的生技公司，展現圓祥自主抗體研發平台受到國際創新藥物研發生態系的關注，並為未來結合 AI 技術提升抗體藥物開發效率創造新契機。

TuneLab 為 Eli Lilly 於 2025 年推出的 AI 藥物研發合作平台，結合其長期累積的藥物研發數據與人工智慧預測模型，協助生技公司提升分子特性預測、候選藥物篩選及研發優化效率。

圓祥未來將評估結合 Omni-Mab 自主抗體庫與 AI 預測模型，進一步強化抗體篩選、可開發性評估及候選藥物優化能力，為既有技術平台導入新一代研發工具，提升研發效率及長期競爭力。

圓祥生技總經理何正宏表示：「此次 BioJapan的交流成果，反映國際生技產業對創新抗體藥物及新一代研發技術的高度需求。圓祥不僅在創新產品開發上獲得國際藥廠關注，自主抗體技術平台也吸引不同領域合作夥伴的興趣。這些交流為公司拓展國際授權、共同開發及技術合作創造更多可能性。對圓祥而言，國際合作不僅是單一產品的授權機會，更是將自主技術平台轉化為長期商業價值的重要途徑。」

何正宏進一步指出：「圓祥的目標不只是開發單一創新藥物，而是透過可持續擴展的抗體技術平台，不斷創造具有差異化競爭力的新藥產品。未來我們將持續推進產品臨床開發與國際授權，同時探索 AI 技術在抗體研發上的應用，讓產品價值與平台價值相互加乘，建立長期成長動能。」

展望未來，圓祥將持續追蹤此次 BioJapan 建立的潛在合作機會，深化與國際藥廠及生技夥伴的交流，並積極推動旗下創新產品及自主抗體技術平台的全球商業化布局。