機器狗進駐北捷！台塑新智能攜綠捷6個月打造 國產電芯占比今年衝20%

台塑新智能與中華汽車旗下綠捷公司合作，開發四足機器狗電池模組，助攻綠捷短短6個月開發出大型工業巡檢機器狗，同時年底拚關鍵零組件：控制器、馬達、減速機國產化，機器狗預計將搶進北捷機廠巡檢標案商機，而台塑新智能電池芯材料的國產化比率今年底目標20%。

搶吃國產化商機，台塑新智能於國際能源展中展出與綠捷合作開發的工業級75公斤機器狗，另外也有小型機器狗，用於工業巡檢，綠捷總經理陳威鳴指出，目前客戶對該機種評價優於市場其他選項，加上年底就能100％國產化，吸引國防、捷運公司等客戶興趣。

陳威鳴指出，綠捷早已開發輪式AMR搭配機器手臂，用於北捷機廠晚間車廂外部螺絲檢查，該POC專案預計10月驗收完成，北捷預計將2027年第3季度招標正式導入機器人巡檢。

不過，他指出，輪式AMR機器人仍有空間限制，只能做車體左右車廂外部視覺檢測，但車體下方軌道通道部分檢查現在仍須靠人力去目檢。但工業機器狗經過訓練可以匍匐前進，通過地道等狹窄區域，預計2027年北捷將採購兩台做POC驗證，若未來通過啟動招標，每個站點有機會配置2~3台巡檢機器狗，粗估上看200台以上。

陳威鳴指出，現在一隻大型工業機器狗體重75KG，可以負重60KG，售價粗估500萬元，而AMR巡檢的數量預計將是機器狗的3~4倍，兩種機型功能互補。

綠捷在自主機器人研發上相當快速，陳威鳴坦言，機器狗跟台塑新智能於2月開始談專案合作，僅幾個月時間就完成高強度測試跟原型機展示，關鍵原因在於綠捷團隊是從中華汽車（2204）的自動駕駛與車用電子部門獨立出來，在車輛控制、感知與硬體開發上已有 15 年經驗。

陳威鳴表示，團隊過去曾自主開發商用電動車及二輪電動機車（e-moving）的馬達、驅動控制器、BMS（電池管理系統）與車身穩定控制系統，團隊將這些車規級電子電氣架構（EEA）拆解並轉移套用到四足機器人上，大幅縮短開發周期。

陳威鳴表示，機器狗全身配備12顆高功率馬達，現階段仍是中國大陸減速機，但高層已經下達指令，今年底前就將全數國產化，包括減速機與台中業者合作，馬達跟控制器則在年底於新竹廠完成驗證，2027年首季就將進入試產。

綠捷指出，將自詡是高品質高穩定度載台供應商，除自銷整車載台外，也規劃將驗證通過的國產化馬達與控制零組件拆分供應給其他系統整合商，共同拓展垂直領域市場。

除台塑新智能與綠捷加速機器狗國產化，台塑新智能本身電池芯也積極推動鋰電池產業鏈本土化，其中台塑電解液已完成測試並進入最後驗證階段，預計最快於2026年第4季至2027年第1季正式導入量產，未來積極洽談與中碳合作，將導入其位於平南研發中心的負極材料、南亞鋰電銅箔，增加供應鏈韌性。

台塑新智能總經理劉慧啟指出，2026年底預估電池芯材料國產化比率將達2成，2027年逐步提高至4成，2028年進一步拉高至5成。值得注意的是，今年也拍板二期彰濱廠產能擴充計畫，2027年5月啟動後，2028年底完成，產能5GWh，加上一期產能去瓶頸完成，將上看2.5GWh。

劉慧啟指出，本來計畫年營收破百億元目標，現在進度6成，稍微有一些落差關鍵在於近期舉行產線去瓶頸檢修，但未來會積極追趕進度，而除台灣產能擴建計畫，海外部分安排，則預計是2~3年後考慮去特定國家設立模組廠，暫時沒有電芯出海計畫。

台塑新智能開發的四足機器人電池模組。記者王郁倫／攝影

台塑新智能與綠捷合作，短短6個月開發出動作平衡度已可商業化的四足大型工業機器狗。記者王郁倫／攝影