松機遷建打造AI園區 童子賢表達兩個反對

台北市長蔣萬安提出遷移松山機場、打造AI產業園區構想，和碩（4938）董事長童子賢昨（14）日表達兩個反對：不贊成遷移松山機場，也不支持原址興建AI園區。他主張保留首都機場功能，AI園區則可選址淡海新市鎮。

童子賢昨出席論壇時表示，重要首都應保有中小型機場。日本東京有羽田、成田機場，韓國首爾則有金浦、仁川機場，分別承擔不同航空運輸需求。近年日韓持續強化首都機場功能，以因應亞洲區域交流增加。

他舉例，輝達執行長黃仁勳若搭乘專機抵達松山機場，前往北士科將比從桃園機場出發便利許多，有助提升商務往來效率。

童子賢指出，台北市人口與建築密集，若將松山機場改建為大型園區，恐進一步加重都市擁擠問題。相較之下，淡海新市鎮具備電力、交通及土地開發條件，更適合發展AI產業。

他分析，淡海具有三項優勢，包括核二廠若能重啟，可提供鄰近電力支援；淡江大橋改善區域交通；淡海輕軌及紅樹林、竹圍周邊道路建設，也有助串聯關渡地區。