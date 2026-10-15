聽新聞
0:00 / 0:00

松機遷建打造AI園區 童子賢表達兩個反對

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

台北市長蔣萬安提出遷移松山機場、打造AI產業園區構想，和碩（4938）董事長童子賢昨（14）日表達兩個反對：不贊成遷移松山機場，也不支持原址興建AI園區。他主張保留首都機場功能，AI園區則可選址淡海新市鎮。

童子賢昨出席論壇時表示，重要首都應保有中小型機場。日本東京有羽田、成田機場，韓國首爾則有金浦、仁川機場，分別承擔不同航空運輸需求。近年日韓持續強化首都機場功能，以因應亞洲區域交流增加。

他舉例，輝達執行長黃仁勳若搭乘專機抵達松山機場，前往北士科將比從桃園機場出發便利許多，有助提升商務往來效率。

童子賢指出，台北市人口與建築密集，若將松山機場改建為大型園區，恐進一步加重都市擁擠問題。相較之下，淡海新市鎮具備電力、交通及土地開發條件，更適合發展AI產業。

他分析，淡海具有三項優勢，包括核二廠若能重啟，可提供鄰近電力支援；淡江大橋改善區域交通；淡海輕軌及紅樹林、竹圍周邊道路建設，也有助串聯關渡地區。

童子賢 黃仁勳 松山機場 松機

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

松機遷移、改建AI園區？童子賢：首都應有中小機場 建在淡海更好

松機遷建議題 交通部：國內線樞紐宜審慎衡酌

談松機遷建議題 顧立雄：屬國防韌性一環應審慎評估

聯合報社論／AI世紀松機案，挑戰想像力、魄力與執行力

相關新聞

地上權標案今年衝400億元 松南營區開發案11月9日開標

松山機場遷移議題再起，今年第三宗地上權案-松南營區開發案11月9日開標；若全案成功標脫，今年將出現史上首見、一年三宗百億地上權案標脫，今年全年公有地上權簽約總額可望逾400億元。

松機遷建打造AI園區 童子賢表達兩個反對

台北市長蔣萬安提出遷移松山機場、打造AI產業園區構想，和碩董事長童子賢昨（14）日表達兩個反對：不贊成遷移松山機場，也不支持原址興建AI園區。他主張保留首都機場功能，AI園區則可選址淡海新市鎮。

程泰大陸廠遭英國列黑名單 集團澄清從未從事違法交易

工具機大廠程泰集團旗下大陸吳江廠遭英國列入制裁名單，程泰集團會長楊德華昨（14）日表示，吳江廠以大陸內需市場為主，且公司與代理商簽約均要求禁止轉賣產品給遭制裁國家，他強調集團不會做違法的事情，擬透過國貿局提出申訴。

八區預售屋價格 比成屋貴一倍

永慶房產集團統計實價登錄資料指出，近一年全國六都、新竹縣市預售屋與成屋價差幅度最大的前十名行政區中，台中、台南與高雄占了九席，且前八名行政區的預售屋單價均較成屋高出一倍以上，又以台南東區預售比成屋貴1.27倍居冠。

環球購物中心三年喊開三店 高雄、台北兩大新商場後年接力開幕

Global Mall（環球購物中心）啟動新一波展店計畫，2028年將一口氣在高雄、台北開出兩家新商場，2030年再插旗台中，三年內新增三大據點，可望成為全台擴張速度最快的百貨集團。

百貨業拓點 各具特色

台灣百貨業競爭日益激烈，各大集團拓點策略也走出不同路線。新光三越鎖定核心商圈，遠百偏重大型複合式開發，遠東SOGO強調交通便利與商圈集客，Global Mall則深耕軌道經濟，透過車站與捷運周邊商業空間擴張版圖，形成各具特色的百貨展店模式。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。