地上權標案今年衝400億元 松南營區開發案11月9日開標

松山機場遷移議題再起，今年第三宗地上權案-松南營區開發案11月9日開標；若全案成功標脫，今年將出現史上首見、一年三宗百億地上權案標脫，今年全年公有地上權簽約總額可望逾400億元。

史上第二高價、權利金底價高達202.1億元的松南營區地上權案，預計11月9號開標；台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，今年兩大百億元地上權案已順利標脫、簽約，包括標脫權利金122億元T17、T18輝達總部案、101億元凱基人壽六張犁陸保廠C區案。

2026年百億元級地上權開發案

陳定中指出，若11月松南營區順利決標、簽約，將出現史上首見、一年三宗百億地上權案完封，將推升今年全年公有土地地上權簽約總額可望超過400億元。

松機遷移的影響，涉及城市開發、國安防災、離島救護等多元範疇，且權屬跨越中央與地方，各界對松機遷移都謹慎看待；陳定中表示，若松機遷移成真，除了可讓松山區釋出超過200公頃的土地外，對大同區、中山區、內湖區等位處航道下方受嚴格禁限建管制的地區來說，土地利用將大解放，被視為區域發展的一大利多。

松機附近的松南營區地上權開發案標售已在進行中；松南營區地上權案為容積率超過400%的特專二用地，使用用途以商業為主，該地明訂不得做住宅，設定使用年限70年。

陳定中指出，若松南營區地上權案成功決標，可望與一旁的全球人壽國泰營區地上權案串聯，擴大敦北金融商圈的規模，型塑更國際化的「台北華爾街」風貌；不過，松南營區的開發量體可觀，投資者需具備強大的財務實力。