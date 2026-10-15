百貨業拓點 各具特色

國內券商專業經理人出身、最年輕的掌舵者之一，六年級的永豐金證券總經理蘇威嘉靠著貼近市場、正向態度帶領團隊，近年以不斷創新的策略，殺出經營紅海，擦亮永豐金證券的金字招牌。蘇威嘉說，創新、不斷創新、持續創新，是未來經營的主軸。

2026-10-15 00:29