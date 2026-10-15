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百貨業拓點 各具特色

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

台灣百貨業競爭日益激烈，各大集團拓點策略也走出不同路線。新光三越鎖定核心商圈，遠百（2903）偏重大型複合式開發，遠東SOGO強調交通便利與商圈集客，Global Mall則深耕軌道經濟，透過車站與捷運周邊商業空間擴張版圖，形成各具特色的百貨展店模式。

其中，Global Mall的軌道經濟策略最為鮮明。隨著高雄車站、台電南港及台中市政府站三大新商場陸續加入，2030年全台據點將增至11家，其中九家與台鐵、捷運等軌道交通系統緊密連結，占比超過八成，僅中和店與屏東店不屬於車站型商場。

Global Mall將交通轉乘、通勤人流與周邊住宅、辦公需求結合，讓商場從購物目的地延伸為民眾日常生活的一環。

相較之下，新光三越著

遠百則偏重大型複合式商場，從台中大遠百、板橋大遠百到竹北遠百，結合購物、餐飲與娛樂等多元機能，並重視區域消費人口、交通便利性及商圈長期發展潛力。

遠東SOGO同樣重視交通便利性，以台北忠孝、復興商圈及大巨蛋Garden City為例，結合捷運人流、精品與餐飲消費，強化都會區商場經營。

百貨 Global Mall 遠百

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