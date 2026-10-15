環球購物中心三年喊開三店 高雄、台北兩大新商場後年接力開幕

Global Mall（環球購物中心）啟動新一波展店計畫，2028年將一口氣在高雄、台北開出兩家新商場，2030年再插旗台中，三年內新增三大據點，可望成為全台擴張速度最快的百貨集團。

Global Mall目前全台共有八家商場，高雄車站及台電南港兩大新據點，分別預計於2028年第1季及年底開幕，台中捷運市政府站新商場則預計2030年登場，屆時全台據點將增至11家；母公司冠德建設另握有台北車站東側「行二行三」及西側E1、E2等兩大開發案，為後續展店預留成長空間。

Global Mall主管表示，高雄車站商場目標2028年初分階段開幕，將成為環球全台第二大商場，規模僅次於中和店。高雄新據點採ROT模式經營，商場範圍從地下三樓延伸至地上十樓，樓地板面積約1.6萬坪，結合台鐵、高雄捷運及車站周邊生活圈，將是環球未來重要的營運據點。

高雄車站店已於今年下半年啟動招商，目前品牌進駐意向反應良好。Global Mall指出，高雄車站位於三民區核心地帶，周邊人口密集，雖然高雄百貨市場競爭激烈，包括漢神巨蛋、夢時代及鳳山LaLaport等大型商場各據一方，但高雄車站具有交通轉運及在地生活圈優勢，未來將結合餐飲、零售及特色消費空間，打造不同於傳統百貨的購物體驗。

台電南港商場則預計2028年底開幕，將成為在台北市的另一個重要據點。該案結合冠德建設的複合式開發，規劃辦公、住宅及商場，其中商業空間位於一至四樓，未來將鎖定周邊上班族與住宅客群，提供購物、餐飲及生活服務。

至於有望在2030年登場的台中捷運市政府站新商場，位於西屯區台灣大道與文心路口，為冠德建設取得的開發案，也是Global Mall首度插旗台中市場的重要據點。未來將結合捷運綠線、藍線交通優勢及周邊辦公、商業需求，擴大中台灣百貨市場布局。

除了上述三家新商場，冠德建設還握有台北車站東側「行二行三」及西側「E1、E2」兩大公辦都更案，未來均具有導入Global Mall商場的潛力。不過，相關開發案仍涉及設計審查及古蹟保存等程序，實際時程尚未確定。