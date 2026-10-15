聽新聞
0:00 / 0:00

環球購物中心三年喊開三店 高雄、台北兩大新商場後年接力開幕

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
Global Mall（環球購物中心）啟動新一波展店計畫。圖／Global Mall 提供
Global Mall（環球購物中心）啟動新一波展店計畫。圖／Global Mall 提供

Global Mall環球購物中心）啟動新一波展店計畫，2028年將一口氣在高雄、台北開出兩家新商場，2030年再插旗台中，三年內新增三大據點，可望成為全台擴張速度最快的百貨集團。

Global Mall目前全台共有八家商場，高雄車站及台電南港兩大新據點，分別預計於2028年第1季及年底開幕，台中捷運市政府站新商場則預計2030年登場，屆時全台據點將增至11家；母公司冠德建設另握有台北車站東側「行二行三」及西側E1、E2等兩大開發案，為後續展店預留成長空間。

Global Mall主管表示，高雄車站商場目標2028年初分階段開幕，將成為環球全台第二大商場，規模僅次於中和店。高雄新據點採ROT模式經營，商場範圍從地下三樓延伸至地上十樓，樓地板面積約1.6萬坪，結合台鐵、高雄捷運及車站周邊生活圈，將是環球未來重要的營運據點。

高雄車站店已於今年下半年啟動招商，目前品牌進駐意向反應良好。Global Mall指出，高雄車站位於三民區核心地帶，周邊人口密集，雖然高雄百貨市場競爭激烈，包括漢神巨蛋、夢時代及鳳山LaLaport等大型商場各據一方，但高雄車站具有交通轉運及在地生活圈優勢，未來將結合餐飲、零售及特色消費空間，打造不同於傳統百貨的購物體驗。

台電南港商場則預計2028年底開幕，將成為在台北市的另一個重要據點。該案結合冠德建設的複合式開發，規劃辦公、住宅及商場，其中商業空間位於一至四樓，未來將鎖定周邊上班族與住宅客群，提供購物、餐飲及生活服務。

至於有望在2030年登場的台中捷運市政府站新商場，位於西屯區台灣大道與文心路口，為冠德建設取得的開發案，也是Global Mall首度插旗台中市場的重要據點。未來將結合捷運綠線、藍線交通優勢及周邊辦公、商業需求，擴大中台灣百貨市場布局。

除了上述三家新商場，冠德建設還握有台北車站東側「行二行三」及西側「E1、E2」兩大公辦都更案，未來均具有導入Global Mall商場的潛力。不過，相關開發案仍涉及設計審查及古蹟保存等程序，實際時程尚未確定。

環球購物中心 Global Mall 百貨

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

Global Mall周年慶拚成長一成 高雄車站、台電南港案預計2028年開幕

大坪數住宅出現斷層！台中北屯科技新富需求浮現「合併戶」成建商新寵

台式打擊場攻進棒球大國！大魯閣日本雙店開幕 年底再開匹克球俱樂部

信義商圈周年慶大戰本周開打 不只折扣戰更要搶新世代話題

相關新聞

程泰大陸廠遭英國列黑名單 集團澄清從未從事違法交易

工具機大廠程泰集團旗下大陸吳江廠遭英國列入制裁名單，程泰集團會長楊德華昨（14）日表示，吳江廠以大陸內需市場為主，且公司與代理商簽約均要求禁止轉賣產品給遭制裁國家，他強調集團不會做違法的事情，擬透過國貿局提出申訴。

八區預售屋價格 比成屋貴一倍

永慶房產集團統計實價登錄資料指出，近一年全國六都、新竹縣市預售屋與成屋價差幅度最大的前十名行政區中，台中、台南與高雄占了九席，且前八名行政區的預售屋單價均較成屋高出一倍以上，又以台南東區預售比成屋貴1.27倍居冠。

環球購物中心三年喊開三店 高雄、台北兩大新商場後年接力開幕

Global Mall（環球購物中心）啟動新一波展店計畫，2028年將一口氣在高雄、台北開出兩家新商場，2030年再插旗台中，三年內新增三大據點，可望成為全台擴張速度最快的百貨集團。

百貨業拓點 各具特色

台灣百貨業競爭日益激烈，各大集團拓點策略也走出不同路線。新光三越鎖定核心商圈，遠百偏重大型複合式開發，遠東SOGO強調交通便利與商圈集客，Global Mall則深耕軌道經濟，透過車站與捷運周邊商業空間擴張版圖，形成各具特色的百貨展店模式。

智慧經營／蘇威嘉 股票禮品卡 創新商機

國內券商專業經理人出身、最年輕的掌舵者之一，六年級的永豐金證券總經理蘇威嘉靠著貼近市場、正向態度帶領團隊，近年以不斷創新的策略，殺出經營紅海，擦亮永豐金證券的金字招牌。蘇威嘉說，創新、不斷創新、持續創新，是未來經營的主軸。

經營密碼／五大思考力 企業成長關鍵

很多企業主管問我：「同樣面對AI、缺工、市場競爭與國際變局，為什麼有些企業愈做愈強，有些卻停滯不前？」20多年產業研究、企業診斷與策略規劃的經驗讓我更確信一件事：企業之間真正的差距，不在技術、資本或設備，而在思考能力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。