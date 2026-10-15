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程泰大陸廠遭英國列黑名單 集團澄清從未從事違法交易

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

工具機大廠程泰（1583）集團旗下大陸吳江廠遭英國列入制裁名單，程泰集團會長楊德華昨（14）日表示，吳江廠以大陸內需市場為主，且公司與代理商簽約均要求禁止轉賣產品給遭制裁國家，他強調集團不會做違法的事情，擬透過國貿局提出申訴。

英國外交部10月8日發布新一輪涉及俄羅斯制裁名單，多家中國機械設備、金屬加工及俄羅斯貿易有關的企業列入英國制裁名單，程泰吳江廠也被列入其中。

英國政府指出，這些被制裁對象涉嫌透過提供物資、商品、技術或其他經濟資源，支持可能破壞烏克蘭領土完整、主權或獨立的活動。制裁措施包括資產凍結、信託服務限制、董事任職限制（擔任英國公司董事）、對指定船舶禁止進入英國港口等。

對此，剛從歐洲參展及訪問客戶返台的楊德華回應表示，吳江廠是集團旗下子公司，以大陸內需市場為主，並沒有外銷業務，如果遭大陸客戶間接轉賣到俄羅斯，吳江廠很難察覺。

楊德華指出，此次歐洲行收穫頗豐，當地客戶紛紛反映市場逐步回溫，而程泰集團近期接單金額也比上半年成長三至四成。程泰9月合併營收4.38億元，月增30.3%、年增45%；累計前三季合併營收31.92億元、年增9.6%。

楊德華強調，公司不會做違法的事，而且為配合政府政策，集團均與代理商簽約要求禁止轉賣產品給遭制裁國家，但最終客戶將產品轉賣給其他國家，程泰並無權約束。

而據他了解，因有關單位並未至吳江廠實地查核，公司也正在設法釐清事件的來龍去脈，並規劃透過國貿局提出申訴，他認為影響有限，不過涉及商譽，必須要查清楚。

楊德華表示，他對吳江廠被列入制裁名單也感到意外；強調集團一向遵守政府部門要求的禁止出口與轉賣俄羅斯措施，而此次被列入名單的是吳江廠，為集團旗下子公司，並非程泰母公司，評估整體影響有限。

程泰 英國 黑名單

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