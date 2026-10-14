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不只發電還能供冷 上洋攜手三菱重工搶攻產業區域供能商機

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
2026台灣國際智慧能源周，三菱重工串聯冷熱電，打造區域供能新模式。公司提供
2026台灣國際智慧能源周，三菱重工串聯冷熱電，打造區域供能新模式。公司提供

上洋產業（6728）攜手日本三菱重工參與2026台灣國際智慧能源周，14日以「冷、熱、電整合」為核心主軸，首度在台亮相具備雙燃料技術的燃氣發電機組，展示從自主發電、廢熱回收到冷熱能供應的完整區域供能架構。面對供電穩定性、用電成本高漲及淨零碳排的多重壓力，雙方全面鎖定高耗能產業、大型商用場域及資料中心的低碳轉型商機。

上洋產業與三菱重工指出，過去企業能源管理多聚焦在個別空調或發電設備的能效提升，但在能源價格波動與碳管理要求下，如何將能源依不同場域需求彈性調度並循環再利用，成為降低營運成本的關鍵。

本次展覽亮點在於三菱重工燃氣發電機首度在台展會曝光。上洋指出，該機組不僅能協助企業建置自備電源、與電網彈性併網調度，更具備天然氣與氫氣雙燃料運作技術，為未來導入氫能發電預留升級空間。在能源整合架構上，發電過程產生的熱能不再直接排放，而是透過吸收式冰水機轉換為製程或空調所需的冷能，實現「發電兼供冷」的循環利用模式。

現場同步展示新世代離心式冰水機，上洋說明，該冰水機採用環保冷媒與新型葉輪設計，過往已導入日本晴空塔、新加坡濱海灣等指標案場，近期亦切入台灣商用建築、資料中心與工業專案。

此外，針對醫療院所、飯店與工廠的大量熱水需求，上洋指出，現場展出以CO₂為冷媒的Q-ton熱泵，即便在零下25°C低溫環境仍可穩定供應最高90°C熱水，提供降低對傳統燃料鍋爐依賴的解方。

業界指出，隨著國際供應鏈對減碳與用電韌性的要求提高，單一節能設備已難以因應整體能源轉型需求。將電力、製冷與產熱串接在同一套能源架構中，不僅能分散對單一電力來源的依賴風險，亦能提升整體能源利用率，成為各類產業在能源轉型進程中的重要布局方向。

從單一設備走向系統整合，打造區域供能解決方案。公司提供
從單一設備走向系統整合，打造區域供能解決方案。公司提供

從發電延伸至冷熱供應，高效離心式冰水機滿足多元場域需求。公司提供
從發電延伸至冷熱供應，高效離心式冰水機滿足多元場域需求。公司提供

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