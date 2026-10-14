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新舊屋房價現價差斷層！這8區預售屋比成屋大樓貴逾一倍 雙北未入榜

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
房市示意圖。 聯合報系資料照
房市示意圖。 聯合報系資料照

永慶房產集團統計實價登錄資料指出，近一年全國六都、新竹縣市預售屋與成屋價差幅度最大的前十名行政區中，台中、台南與高雄占了九席，且前八名行政區的預售屋單價均較成屋高出一倍以上，又以台南東區預售比成屋貴1.27倍居冠。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，第七波信用管制前，房市交易熱絡，建商積極購地、推案，推案範圍也向外圍區域擴展；2024年9月央行第七波信用管制上路後，面對買氣降溫與資金壓力，建商推案轉趨保守。

惟陳金萍指出，在營建成本持續攀高的狀況下，建商更重視個案的銷售條件，傾向選擇生活機能成熟、具自住需求支撐的優質地段，或市場看好的重劃區推案，以提高新建案的產品競爭力，讓預售屋房價易升難降；反觀中南部的成屋大樓房價基期較低，在房貸緊縮的市況下，不少成屋屋主讓利意願增加，房價表現相對平穩，因此兩者的價差幅度十分顯著。

資料顯示，近一年全國預售新屋、成屋價差前十名，幾乎由中南部都會區一手包辦、雙北市未有行政區入榜，且多為發展成熟的核心行政區，其中台南市東區預售屋與成屋大樓每坪成交均價相差32.2萬元，價差幅度高達1.27倍、居六都、新竹縣市之冠。其次為台中北區1.21倍、高雄新興區的1.18倍。

陳金萍指出，台南市東區為傳統文教重鎮，擁有明星學區與成熟商圈機能，但區內可供開發素地接近飽和，加上隨著平實重劃區持續開發、大型購物中心進駐，區內新建案每坪開價不斷墊高，也讓區域新舊屋房價持續擴大。

值得注意的是，新舊屋房價價差幅度最大的前十名行政區中，台中市就包辦一半，其中北區、西區及南屯區的預售屋每坪成交均價已突破6字頭，西屯區每坪更站上7字頭大關，與區域成屋大樓每坪成交均價2、3字頭相比，新舊屋價差超過一倍，價格落差斷層極大。

陳金萍分析，西屯區受惠七期重劃區的百貨商務機能，以及中科高薪族群穩固的剛性需求，推升區域預售價格不斷攀升；緊鄰草悟道與公益路商圈的西區，及南屯五期核心區均有指標預售案釋出，帶動兩區新舊屋價差持續擴大；北區、南區則靠著區內中國醫藥大學、中興大學等成熟商圈的剛性換屋需求，新推案行情每坪維持在5、6字頭高檔。

永慶房產集團統計實價登錄資料指出，近一年全國六都、新竹縣市預售屋與成屋價差幅度最大的前十名行政區中，台中、台南與高雄占了九席，且前八名行政區的預售屋單價均較成屋高出一倍以上，又以台南東區預售比成屋貴1.27倍居冠。永慶房產集團提供
永慶房產集團統計實價登錄資料指出，近一年全國六都、新竹縣市預售屋與成屋價差幅度最大的前十名行政區中，台中、台南與高雄占了九席，且前八名行政區的預售屋單價均較成屋高出一倍以上，又以台南東區預售比成屋貴1.27倍居冠。永慶房產集團提供

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