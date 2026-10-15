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ESG最前線／殼牌化工廠爆炸 示警風險管理

經濟日報／ 吳育宏（威煦軟體開發公司總經理）

一家國際大型化工企業，明明已經辨識出製程風險，也建立了11項管理措施，為什麼仍然發生重大爆炸事故？

2025年6月，美國殼牌（Shell）位於賓夕法尼亞州的Monaca化工廠發生爆炸及火災，造成約9,500萬美元財產損失，相當於新台幣30億元，15名員工緊急撤離，受損設備直到約七個月後才恢復運轉。

美國化學安全委員會（CSB）於2026年9月公布最終調查報告，揭露這起事故背後值得企業深思的管理問題。

事故發生時，一名製程控制工程師正在執行設備操作，因兩個原本用於隔離設備的電動閥門同時開啟，導致易燃氣體逆流進入加熱爐，接觸火源後引發爆炸。

調查發現，這名工程師過去未曾執行過相同任務，對製程的認識也有限。此外，控制系統的人機介面設計不佳，增加了辨識閥門的困難。

更值得注意的是，殼牌原本已經辨識出氣體逆流可能造成致命事故，並設有11項行政管理措施，但這些措施都仰賴人員遵循程序，缺乏足以防止逆流的工程防護。

這起事故反映出一個重要觀念：企業辨識出風險，不代表已經有效控制風險。

對台灣化工產業而言，這個案例尤其值得借鏡。

台灣許多製造業已經建立ISO  45001職業安全衛生管理系統，也定期執行風險評估、教育訓練與內部稽核。然而，當企業過度依賴作業程序與人員經驗，一旦發生操作失誤，是否還有其他防護機制可以阻止事故擴大？

這正是風險管理必須重視的「防護層級」觀念。以化工製程為例，相較單純要求員工遵守操作程序，透過設備連鎖控制、自動切斷及異常偵測等工程措施，通常更能降低人為失誤造成重大事故的可能性。

當然，這不代表教育訓練與標準作業程序不重要，而是企業不能把所有安全責任都放在人員身上。

另一方面，殼牌事件也提醒企業，數位化不等於風險管理能力提升。即使導入先進的控制系統，如果操作介面不夠清楚、異常資訊無法有效辨識，科技仍可能成為管理盲點。

從ESG角度來看，化工企業的風險韌性，不應只用事故件數或教育訓練時數衡量，更應關注重大風險是否具備有效的預防與控制機制。

尤其當國際供應鏈愈來愈重視營運持續性，重大工安事故造成的停工與供貨中斷，也可能直接影響客戶對企業的信任。

殼牌這起事故最值得記取的教訓，不是11項管理措施仍然不夠，而是企業必須確認這些措施能否真正阻止重大事故發生。

風險管理的成熟度，不在於企業制定多少規範，而在於當人員犯錯時，制度是否仍有能力守住最後一道防線。

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