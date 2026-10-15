連鎖效應／客製服務付費 當心溫水煮青蛙

國慶連假之後，連鎖消費市場因星巴克一記變化球，引發業界討論。

在咖啡館或茶飲業，當顧客選擇少冰和去冰時，你知道補足的飲品未必是茶與咖啡，還有另一個標準答案，那就是水。

台灣星巴克宣布自12日起，加收客製化選項費用，升級或多加一份濃縮咖啡、增加風味糖漿或配料、更換基底奶，以及添加高蛋白雲朵，分別加收15至60元不等，其中最受爭議的是去冰或少冰補足咖啡或牛奶收費15元。

麥當勞也有多一份麥克雞塊沾醬付費的規定；一般飲料店增添配料或升級飲品也多有付費規定，若沒有去冰、少冰補足飲料須加價的選項，「話題性」會小很多。

台南爆紅的「青山茶行」以茶湯製冰著稱；台北名店角落咖啡以咖啡大冰球入杯，強調的都是喝到最後一滴都不走味的飲品。

對照去冰補水的做法，去冰補咖啡或茶湯自是貼心又專業，但現在更現實的議題是付費。

星巴克的做法是反映成本；或是矯正隱藏版客製造成作業標準化虛設問題；甚或是以價制量釋放座位空間，從議題發展走向來看，將隱晦的「加什麼」問題翻上檯面，但消費者關心的根本不是業者的計算，而是手中買到的這杯飲料，三個角度觀察：

一、冰杯有影響但熱杯沒影響的邏輯不對稱：其實同樣一份濃縮咖啡加冰或加熱水，以風味、濃度和油脂三向度品評差異十分大，但對顧客而言，買杯熱咖啡，再要一杯冰塊，才是顧客認定的正確購買邏輯。

二、說好的一杯拿到手中變半杯的心裡不對稱：店員的話術是飲品不加冰容量約六成，但實測體感變半杯，購買本來就是一場心理戰，而且購買從來不理性，別忘了失去的痛苦遠大於得到的快樂，少掉的半杯直接造成顧客痛點。

三、漲價不是問題，過去免費現在收費才是問題：飲品提供免費客製化服務，調整甜度與冰度，甚至還有茶飲品牌推出加料不加價服務，星巴克反其道而行，推出付費客製服務，若真的是反映成本，其實可以直接漲價，畢竟「免費的最貴」，訂價是一門藝術，反應的從來不只是成本。

在連鎖最前線，我們要關注的議題從來都不是「銷售」而是「購買」，不要賣要幫著買！

台灣星巴克即悠旅生活事業公司，比較2019（疫情前）和去（2025）年營運數字，去年營收163.2億，較之2019年大幅成長48.3億，但稅後淨利則分別為6.4和6.8億，營收成長、獲利停滯，取消免費改為付費或有跡可循。

從成本的觀點，萬物皆漲，過去免費今日收費屢見不鮮，真正的關鍵在於做法，溫水煮青蛙，若水溫太高，青蛙就跳開了。