經營密碼／五大思考力 企業成長關鍵

很多企業主管問我：「同樣面對AI、缺工、市場競爭與國際變局，為什麼有些企業愈做愈強，有些卻停滯不前？」20多年產業研究、企業診斷與策略規劃的經驗讓我更確信一件事：企業之間真正的差距，不在技術、資本或設備，而在思考能力。

我將企業的核心思考能力歸納為五種：邏輯思考（why）、假設思考（if）、批判思考（really）、系統思考（system），與創意思考（innovation）。這五種能力彼此交織，共同決定企業能否跨越下一個成長曲線。

首先是邏輯思考：許多企業的問題，不是沒有想法，而是想法太多、太雜，彼此缺乏連結。曾有一家連鎖餐飲業者面臨營收下滑，主管直覺認為是景氣問題，準備全面降價促銷。但深入分析後發現，真正的問題不是新客不足，而是舊客流失。外送比例上升導致餐點品質下降、消費體驗變差，進而影響回購率。

如果缺乏邏輯思考，企業很容易用價格手段去解決非價格問題。邏輯思考的價值，在於拆解問題、分辨現象與原因，看見真正的核心。

第二是假設思考：很多企業習慣等待完整資訊才決策，但市場不會等人。優秀企業的關鍵能力，是能提出假設並快速驗證。曾協助一家食品企業轉型，他們原本認為年輕人不喜歡傳統產品。我們提出另一個假設：問題不在產品本身，而在「形象老化」。於是企業重新設計包裝、調整品牌語言並經營社群，不到一年的時間，年輕客群明顯成長。

企業風險往往不在假設錯誤，而在不敢假設。所有創新，本質上都是對未來提出假設。

第三是批判思考：企業常見的錯誤，是把流行當策略。許多公司導入AI客服系統，但客訴反而上升。深入了解後才發現，問題不在回覆速度，而在售後流程太慢。批判思考的重點，不是唱反調，而是避免盲從。在趨勢面前，必須不斷追問：「這真的解決我們的問題嗎？」

缺乏批判思考，企業容易追逐潮流，卻偏離本質。

第四是系統思考：企業管理常見問題，是頭痛醫頭、腳痛醫腳。曾有企業因缺工嚴重連續調薪，但離職率未改善。後來發現，真正的問題來自管理方式、教育訓練不足與升遷制度不透明。薪資只是表層現象。高手看到的不是事件，而是「結構」。多數問題來自多重因素交互作用，而非單一原因。

系統思考的價值，在於從「解決問題」走向「理解問題如何形成」。

最後是創意思考：當前市場最大的風險，是企業變得太相似。我常用一套方法：「倒、找、組、似、另、大、小」，協助企業突破框架。「倒」是顛覆既有流程，「找」是發掘新需求，「組」是重新組合，「似」是跨界借鏡，「另」是轉換場景，「大」是放大價值，「小」是簡化聚焦。

曾有農產品業者長期陷入論斤計價的競爭。後來將水果「組」成禮盒，放「大」送禮價值，並「另」拓企業市場。產品不再只是水果，而是節慶與情感的載體，毛利也顯著提升。創新很多時候不是發明，而是重新定義價值。

這五種思考能力彼此相連，邏輯看清問題，假設探索可能，批判避免盲從，系統理解結構，創意創造未來。AI時代，知識與工具愈來愈普及，但真正難以被取代的是思考力。AI可以提供答案，卻無法取代人的判斷與洞察。未來企業的競爭力，不只是擁有AI，而是知道如何思考。