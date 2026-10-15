聽新聞
0:00 / 0:00

經營密碼／五大思考力 企業成長關鍵

經濟日報／ 王建彬（財團法人商業發展研究院院長）

很多企業主管問我：「同樣面對AI、缺工、市場競爭與國際變局，為什麼有些企業愈做愈強，有些卻停滯不前？」20多年產業研究、企業診斷與策略規劃的經驗讓我更確信一件事：企業之間真正的差距，不在技術、資本或設備，而在思考能力。

我將企業的核心思考能力歸納為五種：邏輯思考（why）、假設思考（if）、批判思考（really）、系統思考（system），與創意思考（innovation）。這五種能力彼此交織，共同決定企業能否跨越下一個成長曲線。

首先是邏輯思考：許多企業的問題，不是沒有想法，而是想法太多、太雜，彼此缺乏連結。曾有一家連鎖餐飲業者面臨營收下滑，主管直覺認為是景氣問題，準備全面降價促銷。但深入分析後發現，真正的問題不是新客不足，而是舊客流失。外送比例上升導致餐點品質下降、消費體驗變差，進而影響回購率。

如果缺乏邏輯思考，企業很容易用價格手段去解決非價格問題。邏輯思考的價值，在於拆解問題、分辨現象與原因，看見真正的核心。

第二是假設思考：很多企業習慣等待完整資訊才決策，但市場不會等人。優秀企業的關鍵能力，是能提出假設並快速驗證。曾協助一家食品企業轉型，他們原本認為年輕人不喜歡傳統產品。我們提出另一個假設：問題不在產品本身，而在「形象老化」。於是企業重新設計包裝、調整品牌語言並經營社群，不到一年的時間，年輕客群明顯成長。

企業風險往往不在假設錯誤，而在不敢假設。所有創新，本質上都是對未來提出假設。

第三是批判思考：企業常見的錯誤，是把流行當策略。許多公司導入AI客服系統，但客訴反而上升。深入了解後才發現，問題不在回覆速度，而在售後流程太慢。批判思考的重點，不是唱反調，而是避免盲從。在趨勢面前，必須不斷追問：「這真的解決我們的問題嗎？」

缺乏批判思考，企業容易追逐潮流，卻偏離本質。

第四是系統思考：企業管理常見問題，是頭痛醫頭、腳痛醫腳。曾有企業因缺工嚴重連續調薪，但離職率未改善。後來發現，真正的問題來自管理方式、教育訓練不足與升遷制度不透明。薪資只是表層現象。高手看到的不是事件，而是「結構」。多數問題來自多重因素交互作用，而非單一原因。

系統思考的價值，在於從「解決問題」走向「理解問題如何形成」。

最後是創意思考：當前市場最大的風險，是企業變得太相似。我常用一套方法：「倒、找、組、似、另、大、小」，協助企業突破框架。「倒」是顛覆既有流程，「找」是發掘新需求，「組」是重新組合，「似」是跨界借鏡，「另」是轉換場景，「大」是放大價值，「小」是簡化聚焦。

曾有農產品業者長期陷入論斤計價的競爭。後來將水果「組」成禮盒，放「大」送禮價值，並「另」拓企業市場。產品不再只是水果，而是節慶與情感的載體，毛利也顯著提升。創新很多時候不是發明，而是重新定義價值。

這五種思考能力彼此相連，邏輯看清問題，假設探索可能，批判避免盲從，系統理解結構，創意創造未來。AI時代，知識與工具愈來愈普及，但真正難以被取代的是思考力。AI可以提供答案，卻無法取代人的判斷與洞察。未來企業的競爭力，不只是擁有AI，而是知道如何思考。

餐飲業 缺工

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

智慧經營／AI 戰場競爭關鍵 善用材料科技 改變世界

AI商機從大廠向外擴散　復華投信解析下一批台股新星

宏碁50年 微笑半世紀／下一個50年…從智能走向智慧

郭智輝：產業最大問題是缺才 童子賢籲自動化、海外引才並進

相關新聞

程泰大陸廠遭英國列黑名單 集團澄清從未從事違法交易

工具機大廠程泰集團旗下大陸吳江廠遭英國列入制裁名單，程泰集團會長楊德華昨（14）日表示，吳江廠以大陸內需市場為主，且公司與代理商簽約均要求禁止轉賣產品給遭制裁國家，他強調集團不會做違法的事情，擬透過國貿局提出申訴。

八區預售屋價格 比成屋貴一倍

永慶房產集團統計實價登錄資料指出，近一年全國六都、新竹縣市預售屋與成屋價差幅度最大的前十名行政區中，台中、台南與高雄占了九席，且前八名行政區的預售屋單價均較成屋高出一倍以上，又以台南東區預售比成屋貴1.27倍居冠。

環球購物中心三年喊開三店 高雄、台北兩大新商場後年接力開幕

Global Mall（環球購物中心）啟動新一波展店計畫，2028年將一口氣在高雄、台北開出兩家新商場，2030年再插旗台中，三年內新增三大據點，可望成為全台擴張速度最快的百貨集團。

百貨業拓點 各具特色

台灣百貨業競爭日益激烈，各大集團拓點策略也走出不同路線。新光三越鎖定核心商圈，遠百偏重大型複合式開發，遠東SOGO強調交通便利與商圈集客，Global Mall則深耕軌道經濟，透過車站與捷運周邊商業空間擴張版圖，形成各具特色的百貨展店模式。

智慧經營／蘇威嘉 股票禮品卡 創新商機

國內券商專業經理人出身、最年輕的掌舵者之一，六年級的永豐金證券總經理蘇威嘉靠著貼近市場、正向態度帶領團隊，近年以不斷創新的策略，殺出經營紅海，擦亮永豐金證券的金字招牌。蘇威嘉說，創新、不斷創新、持續創新，是未來經營的主軸。

經營密碼／五大思考力 企業成長關鍵

很多企業主管問我：「同樣面對AI、缺工、市場競爭與國際變局，為什麼有些企業愈做愈強，有些卻停滯不前？」20多年產業研究、企業診斷與策略規劃的經驗讓我更確信一件事：企業之間真正的差距，不在技術、資本或設備，而在思考能力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。