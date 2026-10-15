智慧經營／蘇威嘉 股票禮品卡 創新商機

國內券商專業經理人出身、最年輕的掌舵者之一，六年級的永豐金證券總經理蘇威嘉靠著貼近市場、正向態度帶領團隊，近年以不斷創新的策略，殺出經營紅海，擦亮永豐金證券的金字招牌。蘇威嘉說，創新、不斷創新、持續創新，是未來經營的主軸。

六年級掌舵 專業獲肯定

蘇威嘉是國內大型券商中，少見的年輕總經理，其專業職能深獲肯定。他先前即有證券自營經驗，自2009年加入永豐金證券後，歷任永豐金證券（亞洲）營運長、永豐金資產管理（亞洲）總經理，以及永豐金證券資訊處處長及數位金融處處長等職務，直至升任總經理。

蘇威嘉說，隨AI技術快速演進、地緣政治波動及全球政策不確定性等外部挑戰皆是創新的契機。也因為以正向態度率領團隊，持續創新突破，迎接市場變局，所做的努力在今年開始陸續豐收，包括永豐金證券與子公司永豐投顧深耕AI與數位創新服務，在哈佛商業評論的「2026年數位轉型鼎革獎」頒獎典禮中，以全台首創「股票禮品卡」與「永豐智投」，分別榮獲「創新商模轉型獎」的大型企業楷模獎與中小型企業楷模獎。

蘇威嘉進一步分析，永豐金證券透過金融科技創新實驗推出「股票禮品卡」，把耗時一、二周的股票贈與概念與存股理念結合，打造類似「預付卡」的金融創新商品。線上購買、分享序號，再由收禮者兌換後自行投資定期定額，開啟全民「送股票金」的全新理財時代，截至2026年4月已帶來逾五萬名新開戶。

投資新工具 理財新突破

此外，將「股票禮品卡」實體化為刮刮卡的創舉，也重新定義股票的使用場景，一舉突破投資商品只能存在證券帳戶的傳統框架，成功走進便利商店實體消費、企業福利及理財出版隨書贈送的商品等領域。

股票禮品卡成為可贈送、可獎勵、可分享的創新載體，串聯消費、互動與投資，讓證券服務成功跨越既有投資族群，開創破圈經營的新模式。

蘇威嘉表示，「股票禮品卡」獲得哈佛商業評論的數位轉型鼎革獎，肯定商業模式可行，展現金融創新模式的發展潛力，彰顯長期投入數位金融創新、推動金融服務生活化與普惠金融的具體成果，透過創新場景連結更多潛在投資人，獲得評審高度肯定。

至於在子公司永豐投顧方面，「永豐智投」領先投顧同業，成為研究員高效助手。由全員共同開發，以AI串接全球權威資料源，結合資深研究員的專業判斷，形成可傳承及進化的公司研究智庫，並依不同客群需求，將艱深的投資研究轉化為大眾易於理解的資訊，落實普惠金融，以此商業模式的轉變，獲得評審的肯定。

「永豐智投」的角色在於協助研究員彙整跨資料源素材、檢索資料並提供草稿建議，可以減少50~80%的準備時間。內容把關上，所有對外內容皆由研究員親自撰寫，並經人工嚴格審閱後發布。AI僅作為輔助工具，不提供投資建議也不自動發布，嚴格遵循合規要求並確保資訊品質。

蘇威嘉說，未來將配合金控的「效率、科技、整合、跨境、永續」三年五大策略落地，將持續創新，注入全新成長動能，並在數位化與財富管理領域開啟新篇章。