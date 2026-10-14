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雲豹能源「永續進化所」亮相能源展 十年能源進化迎AI新局

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
雲豹能源總經理趙書閔（中）、副總經理譚宇軒（左2）、永續長暨發言人張建偉右2)，攜手天能綠電總經理唐亞聖(右1)、台普威能源總經理馮浩翔(左1)共同亮相2026台灣國際智慧能源週，揭開雲豹十週年「永續進化所」展區序幕。圖／雲豹能源提供
雲豹能源總經理趙書閔（中）、副總經理譚宇軒（左2）、永續長暨發言人張建偉右2)，攜手天能綠電總經理唐亞聖(右1)、台普威能源總經理馮浩翔(左1)共同亮相2026台灣國際智慧能源週，揭開雲豹十週年「永續進化所」展區序幕。圖／雲豹能源提供

亞洲低碳新能源整合集團雲豹能源（6869）攜手旗下天能綠電（7842）、台普威能源（7921），共同參展2026台灣國際智慧能源週（Energy Taiwan）。適逢集團成立十週年，今年以「永續進化所」為主題，呈現雲豹從太陽光電起步，逐步跨足儲能、綠電交易，延伸至AI 資料中心（AIDC）能源基礎建設的十年進化軌跡。 

「永續進化所」以「能源為基，未來可期」為核心，展區打造「科技輸送帶」作為空間動線，帶領參觀者沿著太陽光電、儲能、綠電交易及低碳循環一路前行，走過雲豹十年的能源進化；今年成立的雲豹超算亦首度亮相，以大腦全息投影呈現「AI 算力核心」，透過虛實交錯的科技視覺將算力具象化，呼應集團從「電力」進一步延伸至「算力」新布局。 

雲豹能源總經理趙書閔表示，企業十年來始終以能源為核心，今年完成收購187MW 已商轉光電案場，持續壯大再生能源本業，並從儲能、綠電交易、水處理延伸至SOFC、有機廢棄物循環等多元低碳事業。面對AI與高效能運算帶動的新型用電需求，以及企業RE100、供應鏈減碳趨勢，集團也將整合土地開發、再生能源、儲能、綠電及能源管理能力，切入AIDC能源基礎建設，開拓下一階段成長動能。

集團多年累積的能源版圖也在展區完整呈現。天能綠電今年掛牌上櫃，綠電累計轉供量已突破8億度，轉供量及光電憑證移轉量雙雙穩居市場第一，持續以多元整合能力鞏固民營售電市場領先地位；台普威興櫃後，積極展現儲能系統整合與自主研發能源管理系統（EMS）能力，並將台灣儲能整合實力拓展至日本、澳洲等海外市場。 

今年展區更以「豹力十年・進化任務」串起參展體驗，參觀者沿著科技輸送帶認識能源、低碳與AI多元應用後，將挑戰天能綠電「綠電轉一轉」互動裝置，透過轉動過程了解綠電從產生、媒合到企業採購的流程；完成最終任務後，還可暢玩「進化能量夾娃娃機」，帶走專屬進化好禮。 

雲豹能源 雲豹 能源

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