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商辦藝博會開展 興富發董事長王嶠奇：蠻不錯的

經濟日報／ 記者徐碧華／台北即時報導
台北新藝術博覽會《居然．藝境》預展14日在興富發的「國家企業廣場」開展，寫下商辦藝博會的篇章。從左至右：台北新藝博執行總監鄭鈞元、策展人邱議慧、興富發建設董事長王嶠奇、新藝博專案總監周玲嬌。台北新藝術博覽會／提供
台北新藝術博覽會《居然．藝境》預展14日在興富發的「國家企業廣場」開展，寫下商辦藝博會的篇章。從左至右：台北新藝博執行總監鄭鈞元、策展人邱議慧、興富發建設董事長王嶠奇、新藝博專案總監周玲嬌。台北新藝術博覽會／提供

「這是第一次在興富發（2542）的商辦大樓辦藝術博覽會，希望接下來還有第二次、第三次、第四次⋯⋯我們台中七期的商辦完工後，應該是台中最高的商辦大樓。」興富發建設董事長王嶠奇14日說。

在台灣，已經有飯店藝博會，現在，也有商辦藝博會了。

2026台北新藝術博覽會《居然．藝境》14日進駐台北市商辦地標「國家企業廣場」，策展人邱議慧說，這是預展，精選250件作品展出，主要是歐美藝術家的作品。展期到18日。

為什麼會選擇在商辦大樓辦展？和專業展場有什麼不同？

興富發的ESG中有一項是藝術，在一次腦力激盪中提到在商辦藝博會，「就問我們團隊要不要接受挑戰？」邱議慧說，「台北新藝術博覽會一向講創新。接了。」

專業展場空曠、挑高，「是我們要去切割空間，規劃動線。」邱議慧說，「商辦的空間已經切割好了，只能順應。」商辦的高度沒那麼高，還要把展板切掉一部分。

對布置的結果，她說：「我個人非常滿意。」更滿意的是「國家企業廣場」好停車，離捷運近交通方便。

在商辦展出的作品要特別挑嗎？邱議慧說：「我個人覺得沒有差別，可以布置在居家中的，也很適合布置在辦公室。」

「烏克蘭旁邊有俄羅斯的作品，居然可以比鄰而居。」以色列、美國、伊朗的作品也同場呈現，王嶠奇看過展場後深有所感，「即便國與國在戰爭，來自交戰兩國的作品能和平共處。」

「看展以後，我發現可以從另外一個角度來看待工作、看待日常生活。說救贖有點誇張，最起碼我可以得到一個解放。」王嶠奇說。

邱議慧說，這次預展的概念叫「初棲」，在人和辦公桌進駐之前，先讓藝術品住進來。藝術不再是完工之後才掛上牆的裝飾，而是替這棟樓定下第一種觀看方式。

25樓是展場，26樓布置了「藝境沙龍」。大會司儀介紹，是1667年巴黎沙龍的精神帶回來，讓繪畫、音樂、美食和談話同時發生。現場可以喝到大師親自沖煮的咖啡，大師有世界盃虹吸咖啡冠軍李雅婷、WBC台灣咖啡大師大賽評審陳怡馨和國際評審馮靜安。

待在這角度回訊息，也是種享受。記者徐碧華／攝影
待在這角度回訊息，也是種享受。記者徐碧華／攝影

與皇爵家具策略合作，呈現商辦空間的美學。台北新藝術博覽會／提供
與皇爵家具策略合作，呈現商辦空間的美學。台北新藝術博覽會／提供

藝博會在「國家企業廣場」25樓展出，有窗外城市天際線相伴，坐看藝術品的感覺不一樣。台北新藝術博覽會／提供
藝博會在「國家企業廣場」25樓展出，有窗外城市天際線相伴，坐看藝術品的感覺不一樣。台北新藝術博覽會／提供

覺得孤單嗎？大人物來陪你。記者徐碧華／攝影
覺得孤單嗎？大人物來陪你。記者徐碧華／攝影

在這布置下談生意，沒法吵架吧。記者徐碧華／攝影
在這布置下談生意，沒法吵架吧。記者徐碧華／攝影

商辦藝博會長這樣，空間被切割，這個空間已經算大的了。台北新藝術博覽會／提供
商辦藝博會長這樣，空間被切割，這個空間已經算大的了。台北新藝術博覽會／提供

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