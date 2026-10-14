家具、網咖全做過卻慘敗 爭鮮二代揭失敗學：要當壽司界UNIQLO

台灣最大迴轉壽司連鎖店爭鮮在全球五區域擁600多家門市，副董事長陳上樸跟陳安樸是二代接班，集團多年來跨足高價餐飲、網咖、家具業都失敗收場，體認企業的DNA是極致效率跟平價規模化經營，兩姊妹現在選擇聚焦核心能力加速國際市場發展，陳上樸談願景直言：「我們想要變成壽司界的UNIQLO。」

從津秋成衣起家，父親鑑於台灣成衣產業西移中國大陸，導致純批發成衣市場陷入削價競爭，在新加坡看到迴轉壽司機後決引進台灣，使得爭鮮已成為台灣迴轉壽司代名詞，更是現在台灣最大迴轉壽司品牌，創立30年來，經營棒子也已從第一代陳津秋手中交給兩個女兒。

「父親從2018年起就沒進過公司了。」陳安樸談到接班現況，已是跟姐姐陳上樸共治，姐姐畢業後就進爭鮮從店長基層做起，妹妹陳安樸則晚10年加入，合作初期兩人天天吵架，經過磨合後，近五年透過分區管理方式共治，姐姐管理香港、新加坡、泰國，妹妹管理台灣跟中國大陸。

陳上樸表示，創立30年間其實除了爭鮮外，集團也嘗試多角化，做過拉麵、火鍋、港式點心，非餐飲類做過家具、鞋子、商場經營，更誇張的像網咖、油畫，「真的罄竹難書！」她坦言，雖然最後都失敗收場，但失敗只是過程，都成為日後韌性的養分。

陳安樸補充，雖然很多人建議爭鮮可以走王品模式發展多元品牌，但其實集團的核心DNA是追求極致效率，跟規模化平價營運，跟講究精緻服務、品牌溢價及故事包裝的高單價市場不同，因此最後認清，沒有打造經營高溢價品牌能力前，不會貿然朝高端餐飲市場布局。

「不要好高騖遠，不要想太多，專心做好要做的事，打造自己的核心價值。」陳上樸說，「我們其實一直很喜歡這些平價的品牌，我們很尊敬Costco、IKEA，所以我們的願景是想要變成壽司界的UNIQLO！」

她解釋，品牌發展30年也有老化危機，「我們的客群都從學生時代吃到現在帶小孩來，所以這兩三年內希望趕快做一些品牌的年輕化，拉進更多年輕客群。」

從天天吵到默契終點一致 姊妹共治時代展開

而如今爭鮮也已是二代共治，兩姊妹雖然從初期一起工作天天吵，到現在磨合出默契，以分區域管理方式，朝共同目標前進。

陳上樸坦言，迴轉壽司經營仍有痛點待克服，舉例來說，在結帳的時候，門市只知道客人吃了幾盤，但並不知道每位客戶實際上真正吃的是哪些商品，很難再進一步分析客人的喜好、調整行銷，為此目前內部正在研究自動出菜管理系統，用AI判斷菜的生鮮度，降低靠師傅人工判斷現在該出什麼菜色，什麼菜該換下。

陳上樸分析，若這套系統開發完成，將對爭鮮擴展海外有非常大的幫助，最理想的是這套系統可以直接用紅綠燈告訴員工該出什麼，讓員工上手的學習曲線加快。

陳安樸表示，現在全球5區域已有超過600多家門市，員工人數超過1萬人，採取的管理做法是80%規模化+20%在地彈性，舉例來說採購量最大的鮭魚是5區域都有賣，但去北京可能會吃到紅酸湯口味鮭魚，去泰國爭鮮會吃到泰式海鮮醬口味鮭魚。

而談到3年多前凱雷私募基金入股爭鮮取得26%股權，陳安樸表示，最大的幫助在拓展國際化視野，由於凱雷過去有豐富的投資大型跨國連鎖品牌經驗，具備全球化經營知識，可以讓爭鮮從過去的門市營運跟隨機拓展角度，朝更更深入的角度思考，包括出海時評估為何要進入該市場、核心原因及預期效益等等。

陳安樸坦言，在凱雷沒投資以前，爭鮮是沒有財務長跟行銷長等專業經理人職位的，凱雷協助爭鮮看到自己的盲點，打通組織瓶頸並導入高階管理人才。陳上樸則補充，由於餐飲業是現金流充沛的行業，目前沒有上市櫃計畫，這也是集團計畫中最後的備案，宣告短期內爭鮮不會進入資本市場，而是選擇加快海外布局版圖。