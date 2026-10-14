搶攻大巨蛋商圈人潮 國聯大飯店回歸美式料理大蒜螃蟹麵迎客

1979年落成的國聯大飯店，今年邁入第47年，曾是媒體工作者與藝人熟悉的聚會據點，也是台北早期引進設計飯店概念的先行者，創立之初即於一樓設置的西餐廳，以美式料理為餐飲特色，走過近半世紀，幾經更換主題，2026年再度回望創立初心，以美式料理為核心推出全新菜單，招牌「大蒜螃蟹麵」更是台北市難得能吃到的原汁原味美國西岸經典料理。

國聯大飯店總經理施文揚表示，美國是移民國家，料理融合不同族群的飲食特色，美式餐點並非只有漢堡、薯條等速食，而是具有多元、包容的飲食文化。

1997年前後，餐廳以牛排、麵包等料理為主，後續歷經數次主題與定位調整。這次重新確立美式料理方向，國聯希望做出與一般美式餐廳不同的特色，讓消費者不只是吃到融合台灣口味的美式餐點，而是透過料理，感受更接近美國當地的飲食風貌。

其中，大蒜螃蟹麵是這次菜單的重要招牌。這道料理源自美國西岸，當地越南裔業者將螃蟹與大蒜結合，發展出具有地方特色的麵食。為了呈現原有風味，國聯團隊由董事長與廚師親自前往當地考察，再將料理帶回台灣，調整麵體與烹調方式，融入廚師的創意與在地食材特色，而非單純複製原版。從一道麵食出發，呈現美國移民飲食文化的多元樣貌。

除了餐飲重新定位，大巨蛋啟用也為東區帶來新一波人潮。施文揚表示，過去東區曾有一段時間較為沉寂，如今賽事、演唱會與商業活動重新吸引人潮，飯店希望以適合朋友聚餐、賽前用餐與散場續攤的美式料理，讓消費者不只來看活動，也願意留在東區吃飯、聊天。

面對國際連鎖飯店競爭，國聯近年投入1.2億元進行客房與餐廳翻新，延續經典復古風格，同時加入創新元素。飯店約25年前取得Design Hotels相關資格，曾因鄰近華視，接待不少藝人與媒體工作者，如今也受惠於大巨蛋、南港展覽館及台北101的區位優勢。

施文揚觀察，近年韓國自由行旅客成長，日本散客、迷你團及歐美背包客也帶來新的住房需求；台灣AI產業受到國際關注，科技商務客亦成為客源之一。