台灣森那美起亞汽車廣告不實 公平會共計開罰200萬

公平會今天委員會議通過，台灣森那美起亞公司代理銷售的Kia Sportage車款，廣告的安全認證與規格配備表不實，易使消費者產生錯誤認知，總計開罰新台幣200萬元罰鍰。

公平會說明，台灣森那美起亞公司代理銷售KiaSportage車款，於臉書刊載Sportage為「進口品質，與國際同步…歐洲撞擊5顆星安全認證」，讓人認為國內銷售的Sportage車款為進口品質，且與國際同步具有歐洲撞擊5顆星安全認證。

不過經公平會調查，國內銷售的Sportage車款與2022年歐洲新車安全評等（NCAP）5顆星受測車型版本及配備不同，據交通部提供意見，國際間各NCAP組織的試驗項目、評等標準、車輛規格及安全配備不相同，評等結果無法直接引用。

此外，經比對歐洲NCAP與台灣TNCAP所作Sportage受測車型安全配備有差異，也會影響測試結果。

公平會指出，於台灣銷售的車款TNCAP撞擊測試評等為2顆星，相關安全配備的項目與國外車款也有不同。因此，廣告使人產生國內銷售的進口Sportage品質與國際同步，並獲NCAP 5顆星評價的誤認，違反公平交易法第21條第1項規定，處120萬元罰鍰。

另外，公平會指出，台灣森那美起亞公司111年6月至112年10月在Kia Sportage規格配備表載有「全車ELR三點式安全帶（含自動預縮）」，廣告讓人認為全車所有座位安全帶均具有緊急鎖定式（ELR）及自動緊縮式功能，依交通部提供意見，車輛發生碰撞時，增加後座安全帶預負載裝置為提升整體車輛被動安全防護性能關鍵因素之一；不過公平會發現實際後座安全帶沒有自動預縮功能，廣告宣稱與事實不符，也違反公平交易法第21條第1項規定，處80萬元罰鍰。

公平會提醒，汽車廣告所宣稱的車輛安全性資訊，是影響交易相對人作成交易決定的重要因素，廣告應與事實相符，以免造成消費者誤認，否則將因廣告不實而受罰。