搭AI供應鏈搶廠潮 近高鐵台中逾8,500坪工業土地11月25日公開標售

隨AI智慧製造需求升溫，熱門工業聚落供給緊俏，企業購置需求逐步外溢至具發展潛力的新興工業區，信義全球資產將在11月25日公開標售台中烏日「明傳產業園區」8,883坪工業地，該案鄰近高鐵台中站，為企業擴產提供稀有大面積選項。

信義全球資產觀察，台中市擁有精密加工、機械設備、半導體等完整產業鏈，累積深厚的製造業實力，隨著實體AI時代來臨，台中產業也進一步朝向智慧製造與機器人應用發展，帶動產業投資動能升溫。在廠房、工業土地供給趨緊，熱門工業區更是一廠難求下，近年台中陸續有新興產業園區開發案推出，為企業提供更多設廠多元選擇。

信義全球資產中區商仲部總監陳光裕分析，「明傳產業園區」為近年台中市烏日區新興的產業聚落，該區鄰近高鐵台中站，具備三鐵共構交通優勢，且高鐵特區內有高鐵娛樂購物城、國泰人壽複合式大樓等大型開發案相繼啟動，進一步活絡區域商業機能。此次釋出近9千坪工業土地，兼具高鐵站生活機能與大面積土地規模優勢，在近期中部工業地產市場中，具備極高的區位價值及稀有性。

陳光裕表示，目前企業購廠多重視廠房的即戰力，希望縮短設廠時程、加快產能到位，但既有廠房的空間配置與廠務條件，未必完全符合企業需求，進駐後仍需調整相關作業動線，因此部分買方也開始將選址思維從找現成廠房，轉向購地自建，打造更符合自身營運模式的生產基地，兼顧現階段使用效率與中長期發展彈性。

信義全球資產接受業主委託，公開標售明傳產業園區工業土地，基地總面積8,883坪，使用分區為「產業專用區一」土地，標售方案規劃甲標（約8,883坪）、乙標（約5,619坪）、丙標（約3,263坪），提供企業依據自身營運規模與設廠需求評估布局。

信義全球資產指出，隨著中部地區擴廠需求持續釋放，大面積可開發基地尤為稀有，本案具備土地規模優勢，緊鄰高鐵台中站交通核心樞紐，是企業擴充產能、拓展營運版圖的關鍵標的。