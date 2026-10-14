啟弘生技成立十周年 董事長阮大同宣示啟動四大合作拓展生技商機

興櫃生技股啟弘生技（6939）成立十周年，14日宣布與日本及台灣等四家業者策略合作，項目涵蓋基因治療製造、生物安全性檢測、疫苗製程開發及關鍵原料供應，持續由檢驗服務拓展至整合型委託開發暨製造服務（CDMO）市場。

啟弘生技董事長阮大同表示，公司於2016年自生物技術開發中心衍生成立，初期以生物製劑及細胞產品的專業檢驗服務切入市場，經過十年發展，逐步建立涵蓋生物安全性檢驗、製程開發、病毒載體製造及品質分析的整合服務能力。

阮大同宣布，啟弘生技的四大合作對象，包括日本ONODERA GT Pharma（OGTP）及TOKIWA Bio，台灣高端疫苗，以及新加坡商愛瑪詩生醫，分別從產品開發、檢測及原料供應端，擴大啟弘的服務布局。

阮大同說明，在四項最新合作中，首先受到矚目的是啟弘與日本OGTP簽署合作協議，由啟弘提供腺相關病毒（AAV）基因治療產品的CDMO服務，結合日本藥物研發與台灣病毒載體製造能力，共同推進基因治療產品的開發。

他表示，OGTP公司專注於中樞神經系統疾病及單基因疾病的基因治療技術，研發領域涵蓋：帕金森氏症、肌萎縮性側索硬化症（ALS）等疾病。

另一項台日合作則聚焦再生醫療相關技術，啟弘與TOKIWA Bio簽署協議，將提供生物安全性檢測服務，支持其創新技術及產品開發。TOKIWA Bio擁有Stealth RNA Vector（SRV）技術平台，可在細胞質內維持長期基因表現，並具備同時導入多個基因的潛力，應用方向涵蓋基因治療、誘導性多能幹細胞（iPSC）及細胞重編程等領域。

在國內疫苗開發方面，啟弘與高端疫苗擴大簽署合作合約，提供CDMO服務，支持高端疫苗「第二代多價型腸病毒疫苗」抗原製程開發，雙方將結合在疫苗研發、生物製程及GMP製造的經驗，加速高端疫苗新世代疫苗的研發，以強占國際市場。

第四項成果聚焦上游原料供應鏈，啟弘與新加坡商愛瑪詩生醫簽署協議，合作範圍包括GMP病毒載體製程及檢測所需的酵素與關鍵原料。愛瑪詩專注分子診斷用酵素及重組蛋白質的研發製造，啟弘則協助驗證原料是否符合製程需求，確認適用後將採用。

營運方面，阮大同表示，今年成長主要來自日本製造委託訂單，病毒載體製造營收有機會接近、甚至超過檢測業務，但全年結果仍須待年底確認。上述四項合作則是在最近一個月內簽訂。

展望下一個十年，啟弘將以「Viral Solutions」為核心方向，以台灣為基地深耕日本，並拓展亞太市場。目前公司已取得韓國兩筆、澳洲一筆訂單，惟占比仍小，未來將持續投入檢測及製造服務，朝亞太領導品牌目標發展。