快訊

外資賣超200億卻狂買傳產 買超冠軍竟是這檔鋼鐵股

備詢遭綠委批「服裝不純樸」 賈永婕：不知道立院有制服規定

玩文字遊戲？僑委會出國預算列空白 立院報告只給一頁

聽新聞
0:00 / 0:00

啟弘生技成立十周年 董事長阮大同宣示啟動四大合作拓展生技商機

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
啟弘生技成立十周年，董事長阮大同（左三）宣布與日本、台灣等四家業者策略合作項目涵蓋基因治療製造、生物安全性檢測、疫苗製程開發及關鍵原料供應。記者謝柏宏／攝影
啟弘生技成立十周年，董事長阮大同（左三）宣布與日本、台灣等四家業者策略合作項目涵蓋基因治療製造、生物安全性檢測、疫苗製程開發及關鍵原料供應。記者謝柏宏／攝影

興櫃生技股啟弘生技（6939）成立十周年，14日宣布與日本及台灣等四家業者策略合作，項目涵蓋基因治療製造、生物安全性檢測、疫苗製程開發及關鍵原料供應，持續由檢驗服務拓展至整合型委託開發暨製造服務（CDMO）市場。

啟弘生技董事長大同表示，公司於2016年自生物技術開發中心衍生成立，初期以生物製劑及細胞產品的專業檢驗服務切入市場，經過十年發展，逐步建立涵蓋生物安全性檢驗、製程開發、病毒載體製造及品質分析的整合服務能力。

阮大同宣布，啟弘生技的四大合作對象，包括日本ONODERA GT Pharma（OGTP）及TOKIWA Bio，台灣高端疫苗，以及新加坡商愛瑪詩生醫，分別從產品開發、檢測及原料供應端，擴大啟弘的服務布局。

阮大同說明，在四項最新合作中，首先受到矚目的是啟弘與日本OGTP簽署合作協議，由啟弘提供腺相關病毒（AAV）基因治療產品的CDMO服務，結合日本藥物研發與台灣病毒載體製造能力，共同推進基因治療產品的開發。

他表示，OGTP公司專注於中樞神經系統疾病及單基因疾病的基因治療技術，研發領域涵蓋：帕金森氏症、肌萎縮性側索硬化症（ALS）等疾病。

另一項台日合作則聚焦再生醫療相關技術，啟弘與TOKIWA Bio簽署協議，將提供生物安全性檢測服務，支持其創新技術及產品開發。TOKIWA Bio擁有Stealth RNA Vector（SRV）技術平台，可在細胞質內維持長期基因表現，並具備同時導入多個基因的潛力，應用方向涵蓋基因治療、誘導性多能幹細胞（iPSC）及細胞重編程等領域。

在國內疫苗開發方面，啟弘與高端疫苗擴大簽署合作合約，提供CDMO服務，支持高端疫苗「第二代多價型腸病毒疫苗」抗原製程開發，雙方將結合在疫苗研發、生物製程及GMP製造的經驗，加速高端疫苗新世代疫苗的研發，以強占國際市場。

第四項成果聚焦上游原料供應鏈，啟弘與新加坡商愛瑪詩生醫簽署協議，合作範圍包括GMP病毒載體製程及檢測所需的酵素與關鍵原料。愛瑪詩專注分子診斷用酵素及重組蛋白質的研發製造，啟弘則協助驗證原料是否符合製程需求，確認適用後將採用。

營運方面，阮大同表示，今年成長主要來自日本製造委託訂單，病毒載體製造營收有機會接近、甚至超過檢測業務，但全年結果仍須待年底確認。上述四項合作則是在最近一個月內簽訂。

展望下一個十年，啟弘將以「Viral Solutions」為核心方向，以台灣為基地深耕日本，並拓展亞太市場。目前公司已取得韓國兩筆、澳洲一筆訂單，惟占比仍小，未來將持續投入檢測及製造服務，朝亞太領導品牌目標發展。

啟弘生技董事長阮大同（左）與新加坡商愛瑪詩生醫董事長王泉仁，簽署製造原料供應及發展合約。啟弘生技／提供
啟弘生技董事長阮大同（左）與新加坡商愛瑪詩生醫董事長王泉仁，簽署製造原料供應及發展合約。啟弘生技／提供

生技 大同 董事長

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台塑新智能AIDC能源事業布局成形 彰濱二廠2028年完工

三福化子公司取得美國新藥全球授權 搶攻乾燥症與血小板低下症市場

崇越瞄準美光擴產商機 評估增設愛達荷州服務據點

應材矽谷EPIC中心開幕 台積董座魏哲家：有利加速2奈米以下技術創新

相關新聞

史上第二貴！松南營區地上權案11月9日開標 專家：三大咖為潛在投資人

選舉年松山機場遷移議題又浮上檯面，也讓松山機場南側的原松南營區地上權案，成為松機周邊開發的觀察重點。原松南營區位於民權東路四段、光復北路、富錦街107巷所圍街廓，土地面積廣達萬坪，曾是輝達（NVIDIA）台灣總部的備案選項，目前正由財政部國產署進行地上權招標，該案的權利金底價超過200億元，為公有土地地上權設定的史上第二高價，預計11月9號開標。

台泥文山新廠動工！垃圾變電力助AI發展 張安平盼焚化廠成台中市新地標

台中市文山焚化廠汰舊換新工程14日動土，台泥（1101）將透過新廠建設，使發電裝置容量由15MW提升至43MW。台泥企業團董事長張安平14日表示，盼提高垃圾處理與資源回收效率，將廢棄物轉為電力，支援未來AI發展，並打造居民願意走進來的城市地標。

啟弘生技成立十周年 董事長阮大同宣示啟動四大合作拓展生技商機

興櫃生技股啟弘生技（6939）成立十周年，14日宣布與日本及台灣等四家業者策略合作，項目涵蓋基因治療製造、生物安全性檢測、疫苗製程開發及關鍵原料供應，持續由檢驗服務拓展至整合型委託開發暨製造服務（CDMO）市場。

強化供電韌性 台塑集團導入伊頓EnergyAware電網互動式不斷電系統

智慧能源周14日起跑，美商伊頓（Eaton）大秀技術實力，展示涵蓋中壓配電、不斷電系統（UPS）、儲能與電路保護的完整電力管理方案，並分享台塑集團等企業大型場域導入EnergyAware電網互動式不斷電系統成果。

台塑新智能AIDC能源事業布局成形 彰濱二廠2028年完工

台塑新智能今年以「全域能源，驅動AI未來」為主題，參加台灣國際智慧能源周。公司表示，今年將聚焦AI資料中心（AIDC）應用，從高倍率備援電池切入，進一步拓展機房系統整合及CSP雲端服務與營運管理，展現橫跨能源設備、工程建置與營運服務的AIDC事業能力；同時跨足四足機器人、AGV應用，讓國產電池延伸至多元智慧場域，開啟面向AI時代的新成長版圖。

大同發布能源新戰略轉向基建整合者 AIDC拚占電力事業營收一成

大同（2371）14日於「2026台灣國際智慧能源周」發布全新能源戰略，總經理張松鑌指出，將以深耕多年的電力與重電技術為核心，整合AI資料中心、智慧電網、智慧製造及能源管理四大面向，推動集團從傳統電力設備供應商邁向「能源基礎建設整合者」，全力搶攻AI基建與能源轉型商機。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。