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Global Mall周年慶拚成長一成 高雄車站、台電南港案預計2028年開幕

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
Global Mall周年慶拚成長一成，高雄車站、台電南港案預計2028年開幕。Global Mall／提供
Global Mall周年慶拚成長一成，高雄車站、台電南港案預計2028年開幕。Global Mall／提供

冠德（2520）旗下Global Mall 14日表示，在改裝效益發酵及客群經營策略奏效下，今年周年慶檔期力拚業績成長一成。隨著商場布局持續推進，高雄車站及台電南港複合開發案也預計於2028年開幕，進一步擴大營運版圖。

Global Mall指出，今年整體業績約成長一成，其中車站型商場受惠於餐飲需求帶動，表現穩健。各店業績方面，中和店、屏東店均繳出雙位數成長，各業態也有雙位數成長的表現，主要受惠於社區型商場定位、全客層經營策略，以及店面改裝帶來的效益，包括引進Gap等大型品牌店，以及屏東店的壽司郎等；其他店點則維持個位數穩定成長，機捷沿線商場業績成長約8%至10%。

除實體商場外，電商業績也呈現倍數成長，後續仍有相當大的發展空間，將持續透過品牌合作拓展營運機會。目前Global Mall全台會員數約170萬人，今年目標進一步提升至185萬人，持續深化會員經營及消費者互動。

新店開發方面，高雄車站案營業面積約1.6萬坪，是僅次中和店的第二大店，目前已啟動招商，鎖定社區居民及車站人流，採取全客層經營策略，預計2028年第1季開幕。另一項台電南港案則為複合式開發，結合商辦與住宅機能，也預計於2028年開幕。Global Mall表示，母公司冠德建設具備土地資源及都市更新開發優勢，加上部分都更案的取得，有助於持續拓展商場開發機會。

至於周年慶檔期，Global Mall全台八店分別與20大品牌攜手推出逾七成的獨家商品活動，祭出多波回饋最高22%，包含全台八店指定專門店刷中信Global Mall聯名卡當日單筆消費滿3,000元送200元；於指定服飾配件、化妝品消費，當日單筆滿2,000元另享3%回饋；iMall會員於 Global Mall新北中和、屏東市、桃園A19 指定專門店單筆消費3,000元贈300元電子商品禮券等活動；周年慶限定「點加金」活動，祭出哆啦A夢限定周邊商品，包含不鏽鋼杯、陶瓷碗等，會員可用點數加價購，預計周年慶期間業績上看10%的成長。

Global Mall 周年慶 高雄車站

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