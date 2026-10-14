健喬與日本Nxera Pharma簽署失眠治療藥物 亞太地區八大市場獨家協議

健喬（4114）14日宣布，與日本Nxera Pharma之子公司Nxera Pharma Japan簽署失眠治療藥物QUVIVIQ（daridorexant）獨家授權、供應及商業化協議，將獲得亞太地區新加坡、泰國、印尼、馬來西亞、菲律賓、越南、澳洲及紐西蘭八大市場銷售權利。

根據本協議，Nxera授予健喬在授權區域內提交QUVIVIQ藥品註冊申請、取得及維持相關法規核准，以及產品商業化的獨家權利。健喬將負責各市場的法規事務、市場准入、行銷、經銷及銷售；Nxera則負責產品供應及必要的法規支援。作為授權對價，Nxera將收取簽約金，並有資格依進度取得法規核准里程碑金、依銷售額計算的權利金，以及產品供應收入。

健喬表示，QUVIVIQ由位於瑞士的Idorsia Pharmaceuticals所研發，是一種雙重食慾素受體拮抗劑（Dual Orexin Receptor Antagonist, DORA），可阻斷促進清醒的神經胜肽「食慾素（orexin）」與食慾素受體OX1R及OX2R的結合。

在日本，QUVIVIQ已上市用於成人失眠症治療；該藥亦已於台灣取得核准，目前在韓國的上市許可申請正處於審查階段。此次合作將進一步推動QUVIVIQ在東南亞、澳洲及紐西蘭的法規核准與商業化，擴大Nxera在日本及更廣泛亞太地區的專科藥品事業布局。

Nxera Pharma總裁暨執行長Christopher Cargill表示，非常高興能與健喬合作，為將QUVIVIQ帶給東南亞、澳洲及紐西蘭患者奠定基礎。失眠是一項嚴重卻常被低估的健康負擔，不僅影響夜間睡眠，也會影響日間功能。

他表示，健喬在亞太地區擁有豐富經驗與堅實的區域平台，涵蓋法規事務、市場准入、銷售及經銷等能力，是協助 QUVIVIQ在各市場實現最大價值的重要合作夥伴。此次合作亦進一步推動Nxera Pharma的策略，擴大創新專科藥品在日本及更廣泛亞太地區的可近性。

健喬董事長林智暉表示，此次協議不僅肯定健喬的區域市場能力，也是健喬透過引進創新失眠治療藥物QUVIVIQ，進一步擴充產品組合的重要里程碑。憑藉健喬既有的合作夥伴網絡，以及在法規事務、市場准入與商業化方面的經驗，期待與Nxera攜手合作，在取得各地法規核准的前提下，將這項新的治療選擇帶給授權區域內的患者。