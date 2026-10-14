強化供電韌性 台塑集團導入伊頓EnergyAware電網互動式不斷電系統

智慧能源周14日起跑，美商伊頓（Eaton）大秀技術實力，展示涵蓋中壓配電、不斷電系統（UPS）、儲能與電路保護的完整電力管理方案，並分享台塑集團等企業大型場域導入EnergyAware電網互動式不斷電系統成果。

AI帶動用電需求。台電近期更提出，未來可研議由電廠拉專線直接供電給AI資料中心，再由業者自主管理，反映大型AI算力設施對供電容量與穩定性的要求持續升高。

伊頓表示，EnergyAware電網互動式不斷電系統，可將UPS原有的備援功能延伸至儲能與能源管理，依據負載、電池狀態與供電條件進行電力調度。伊頓也在專案前期協助客戶盤點上下游負載、停電風險與備援需求，評估UPS、儲能、發電機及現場設備之間的配置方式，讓設備選型回到實際用電需求與投資效益。

伊頓電氣台灣與菲律賓總經理林鈺培表示，企業對電力系統的需求，已從單純備援延伸至儲能與整體用電管理，市場也正由概念評估走向實際部署。伊頓將結合設備、系統整合與顧問服務，協助客戶規劃更符合實際需求的電力架構。

伊頓自2024年起與石化業合作開發應用案場，整合儲能系統、太陽光電、充電樁等發電、儲能與用電設備，並以UPS作為電力調度節點，在參與能源管理的同時，保留不斷電與電力韌性的核心功能。目前已累積約一年實際運轉經驗，除表後能源應用外，也進行多項表前服務測試。

此外，台塑集團因大型製造場域對供電穩定要求高，除了要避免電力異常影響設備、產線與製程，也希望既有UPS不只作為停電備援，還能兼顧儲能與後續能源調度需求。導入伊頓EnergyAware電網互動式不斷電系統，可將UPS、電池與現場負載納入整體電力管理，並掌握剩餘電量、備援時間，以及與發電機、市電之間的銜接狀況。例如南亞科資料中心已導入完整不斷電系統結合解決方案，福懋科大型MW等級的案場也已經完成EnergyAware現地應用測試，可有效進行電力需量調節。

台塑新智能總經理劉慧啟表示，大型製造場域對供電穩定與備援能力要求高，除了確保關鍵設備持續運作，也希望兼顧儲能與後續能源調度需求，讓電力資源配置更具彈性。導入伊頓EnergyAware讓原本主要用於緊急備援的電池，也能進一步參與能源調度管理，達到自電自用的需求。

伊頓此次也將展出800V直流供電架構MV SST、UPS全系列、鋰電池與電路保護等多項電力方案，支援AI資料中心、高科技廠房及其他高密度用電場域。