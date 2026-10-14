台塑新智能AIDC能源事業布局成形 彰濱二廠2028年完工

台塑新智能今年以「全域能源，驅動AI未來」為主題，參加台灣國際智慧能源周。公司表示，今年將聚焦AI資料中心（AIDC）應用，從高倍率備援電池切入，進一步拓展機房系統整合及CSP雲端服務與營運管理，展現橫跨能源設備、工程建置與營運服務的AIDC事業能力；同時跨足四足機器人、AGV應用，讓國產電池延伸至多元智慧場域，開啟面向AI時代的新成長版圖。

台塑新智能董事長王瑞瑜表示，AI算力快速成長帶動全球資料中心建置需求升溫，成為能源產業下一波重要市場，資料中心從備援電力、機房建置到後續營運，涉及高度整合的技術與服務能力，台塑新智能擁有自主電芯、系統開發與工程整合經驗，再結合台塑企業長期累積的產業資源，具備切入AIDC市場的差異化優勢。

王瑞瑜指出，台塑新智能已完成國內半導體公司資料中心電池模組導入及南亞科技AIDC機房整體建置，並持續推進美國資料中心電池專案；在服務端，亦規劃透過合資模式布局CSP營運服務，建立資料管理、營運數據及系統整合能力。未來將以國內外實績為基礎，持續擴大AIDC服務版圖，讓台塑新智能從能源設備供應進一步成為AIDC領域的長期合作夥伴。

台塑新智能總經理劉慧啟也指出，目前彰濱一期正進行去瓶頸工程，完成後產能將放大至2.5GW；二期則規劃5GW產能，目標2028年5月完工、開始爬坡量產。

劉慧啟表示，此次展出的90V50Ah高倍率電池，即針對AIDC備援需求開發，著重短時間高功率輸出，最高支援8C連續放電，可依UPS功率與備援需求彈性配置，並結合多層級BMS監控與保護，展現從電芯到電池系統的自主開發能力。

劉慧啟表示，智慧場域也是擴大電池應用的重要方向，尤其不同設備對功率、空間及運行條件各有要求，台塑新智能具備從整機設備需求開發電池系統的能力，從AGV、AMR到四足機器人不斷拓展應用，其中AGV電池已進入量產導入階段，累計取得超過600組訂單並陸續交付，另與多家自動化及製造業者展開驗證合作。

在四足機器人應用方面，台塑新智能與中華汽車旗下綠捷公司合作開發電池系統，結合綠捷在整機開發與智慧移動的專業，共同推動關鍵零組件國產化。綠捷總經理陳威鳴表示，台塑新智能具備扎實的電池系統開發與整合能力，為國產四足機器人提供重要支援，期待雙方持續深化合作，加速導入更多智慧場域。

台塑新智能亦深化大型儲能與前瞻技術布局。液冷儲能系統單櫃容量達4.61MWh，電芯溫差控制於3°C以內，提升運轉穩定性；固態電池推進高面密度電極、乾法製程等關鍵技術；電池回收可提煉純度99.5%電池級碳酸鋰，中試線建置工程亦已啟動；微藻藻油取得ISCC EU驗證，朝永續航空燃油原料規模化發展。

在電池回收領域，劉慧啟指出，台塑新智能加碼在彰濱南側投資6億元，建造電池回收產線，是台灣第一座整合物理破碎（黑粉）到化學萃取的產線，預計2027年第4季完工，初步規劃年產能720噸。