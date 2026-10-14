大同發布能源新戰略轉向基建整合者 AIDC拚占電力事業營收一成

大同（2371）14日於「2026台灣國際智慧能源周」發布全新能源戰略，總經理張松鑌指出，將以深耕多年的電力與重電技術為核心，整合AI資料中心、智慧電網、智慧製造及能源管理四大面向，推動集團從傳統電力設備供應商邁向「能源基礎建設整合者」，全力搶攻AI基建與能源轉型商機。

張松鑌指出，隨民間與海外電力設備動能升溫，加上AI資料中心（AIDC）業務放量，未來AIDC業務有望占電力事業群約一成營收；而在各項業務同步推進下，大同明年全公司整體營收目標力拚雙位數成長。

張松鑌指出，高算力發展帶來龐大且密集的用電需求，穩定供電、能源調度效率以及智慧化監控管理，已成為衡量AI資料中心競爭力的關鍵要素。大同具備從發電、變電、輸電到配電的完整重電技術基礎，未來將整合集團資源，由單一設備供應延伸至全方位系統整合方案，提供客戶一站式解決方案。

大同日前發表「TTG AIDC CUBE」模組化AI資料中心，整合電力、冷卻、算力與智慧監控，具備彈性擴充優勢，最快可於180天內完成快速部署。

張松鑌分析，模組化貨櫃方案已預先完成管線配置與3D模擬，大量工序在工廠端預製完成，大幅縮短現場施工期並節省組裝人力，在當前缺工環境下具備顯著優勢，造價亦較傳統水冷型機房更具成本競爭力。

為強化AI供電與儲能布局，大同攜手天宇工業深化技術整合。天宇於本次能源周展出AIDC智慧電網、大型儲能系統（BESS）及家用儲能三大方案，其AIDC UPS及BBU備用電源業務已切入大同AIDC供應鏈，進一步強化大同從電網傳輸、儲能配置到後端算力機房的整合供電實力，降低對外部設備採購的依賴。

針對產能布局與海外推進，張松鑌表示，大同配電級觀音新廠已經完工，大園電力級一、二廠正持續擴建中；因應北美強勁的變壓器市場需求，內部正積極評估籌設全新生產基地，目標產製外銷北美常用的500kV特高壓電力級變壓器。海外部分則密切關注地緣政治與供應鏈去紅化趨勢，靈活評估最符合美方政策的產線布局策略。

在各項重電產品進度上，張松鑌說明，旗下大同動力電機在變壓器與馬達產品皆已有訂單實績，其中馬達率先取得訂單出貨，25kV電纜已接近完成並全力爭取台電認證，智慧電表各項認證則預計2027年全數到位。隨著各項產品取樣與認證陸續完成，重電事業動能將重回正軌，搭配民間企業訂單與海外基建需求，持續挹注集團營運動能。

本次智慧能源周自14日至16日展出，大同以「電力賦能・驅動未來」為主軸，全面展示AI資料中心（AIDC）、ECO GIS暨重電、智慧工廠（Smart Factory）及VPP虛擬電廠等四大科技亮點，並同步舉辦「大同小講堂」，展現跨事業體搶占AI電力核心戰場的企圖心。