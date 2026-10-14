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台泥文山新廠動工！垃圾變電力助AI發展 張安平盼焚化廠成台中市新地標

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
台中市文山焚化廠汰舊換新工程動土，台泥在董事長張安平領導下，將透過新廠建設，讓城市每天產生的垃圾更有效率地轉化為電力。記者謝柏宏／攝影
台中市文山焚化廠汰舊換新工程動土，台泥在董事長張安平領導下，將透過新廠建設，讓城市每天產生的垃圾更有效率地轉化為電力。記者謝柏宏／攝影

台中市文山焚化廠汰舊換新工程14日動土，台泥（1101）將透過新廠建設，使發電裝置容量由15MW提升至43MW。台泥企業團董事長張安平14日表示，盼提高垃圾處理與資源回收效率，將廢棄物轉為電力，支援未來AI發展，並打造居民願意走進來的城市地標。

台中市長盧秀燕與張安平14日共同主持動工儀式。文山新廠發電效率將由約15%提高至25%以上，全廠節水率逾50%，搭配高效燃燒、能源回收及節水技術，提升城市廢棄物處理與能源利用效益。

文山舊廠因設備老化，目前每日處理量約600噸，新廠將恢復至原設計每日900噸，並未額外增加原設計處理量；設計熱值則由每公斤1,500大卡提升至3,000大卡。

張安平表示，希望透過新廠減少資源浪費，將無法回收的廢棄物轉化為電力。他指出，台灣目前電力不足，未來文山新廠資源化產生的電力，可供AI發展運用。他也期盼居民未來願意到焚化廠自拍，讓新廠成為地方引以為傲的場域。

盧秀燕表示，希望參考國外經驗，讓文山廠由民眾不願接近的鄰避設施，轉變為鄰里聚集的場所，成為受歡迎的公共設施。

台泥表示，資源循環是台泥企業團三大發展主軸之一。台泥長期運用水泥窯高溫協同處理技術，將產業廢棄物轉為水泥製程的替代原料與燃料，並透過營建廢棄物分類、分選，讓可利用材料重新成為水泥及建材原料。

台泥表示，2025年台泥體系透過多元資源循環技術，協助台灣去化廢棄物共1,498,936噸；旗下達和環保同年處理全台約225.5萬噸垃圾，發電量約128.3萬MWh。此次投入文山新廠，將進一步深化從工業製程到城市環境服務的資源循環布局。

污染防制方面，新廠將採取比現行法規更嚴格的排放限值，戴奧辛排放以低於法規標準的50%為目標。未來即時連線台中市環保局的環境資訊告示牌，公開監測指標將由四項增加至六項，每季經第三方檢測的戴奧辛等污染物報告，也將透過告示牌公開，供居民24小時查閱與監督。

台泥也將延續自2020年推動的開放工廠理念，借鏡哥本哈根、東京、大阪及維也納等城市經驗，結合環境教育、休憩、藝術與城市景觀，規劃於文山新、舊廠之間設置垂直農場，並走訪南屯區居民，作為未來場域開放的參考，讓這座30年的老廠以新面貌融入社區。

台泥 台中市 電力

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