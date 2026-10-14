TOYOTA推HILUX車主探索活動 結合山野駕駛、野奢露營與 DJ 派對

TOYOTA鎖定HILUX車主戶外生活與探索需求，將於11月7日至8日在新竹野漾莊園舉辦「HILUX《探索生活 悍掠光景》」車主活動，結合山野駕駛體驗、豪華露營、車友交流及DJ NIGHT私人派對，打造兩天一夜的戶外生活體驗。活動即日起至10月20日開放報名，限量20組席次。

TOYOTA表示，活動規劃山野秘境駕駛體驗，讓車主駕駛HILUX沿著山路深入自然環境，感受車輛性能與戶外探索的樂趣。活動場地選在新竹野漾莊園，結合自然景觀與豪華露營，安排一泊四食體驗，讓車主在山谷景色與星空相伴下，享受不同於日常的戶外生活。

除了駕駛體驗，活動也安排全台HILUX車主交流，分享車輛改裝、露營裝備、越野路線及秘境探索經驗，促進車友互動。現場另規劃車鑰匙皮革吊飾手作課程，由職人帶領車主製作專屬紀念品。

晚間活動則結合在地食材晚宴與現場樂團演出，並於莊園池畔舉辦DJ NIGHT私人派對，將戶外景觀、音樂與社交體驗融入車主聚會，拓展HILUX車主活動的多元面向。

活動晚宴將安排莊園星光Buffet與現場樂團演出。和泰集團／提供

TOYOTA邀請HILUX車主報名參與，與車友交流，享受山野秘境駕駛體驗。和泰集團／提供