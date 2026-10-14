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布袋商港客貨運分區服務再升級 活絡港區招商啟動

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
布袋商港持續推動港區多元使用，提供港區水、陸域區域供離岸風電業者進駐承租船席、辦公空間及相關倉儲設施。照片／港務公司提供
布袋商港持續推動港區多元使用，提供港區水、陸域區域供離岸風電業者進駐承租船席、辦公空間及相關倉儲設施。照片／港務公司提供

布袋商港長期為往返澎湖載運旅客及運送民生物資之重要樞紐，近年積極推動旅運服務設施及貨運裝卸碼頭優化，於今年7月底完成東二碼頭航商搬遷作業，布袋港旅客服務中心更獲交通部航港局推動首屆「TAIWAN Hi 海運品牌認證」之「旅運場站類」金獎的肯定，展現布袋商港在旅運服務品質上的正面成果。

除積極優化客貨運服務外，布袋商港亦持續推動港區多元使用，提供港區水、陸域區域供離岸風電業者進駐承租船席、辦公空間及相關倉儲設施，該風電業者為風電運維船停靠之作業需要，於今年9月開始進行東二碼頭水域浮動碼頭建置工程，展現布袋商港除傳統客貨運功能外，亦具備支援離岸風電業務之潛力。

布袋管理處為活化港區土地，透過港區後線場地開發，引進觀光遊憩產業，帶動地方觀光發展與港鎮共榮。布袋管理處表示原東二碼頭後線貨運場地及既有倉庫轉型後，可與東一碼頭水泥圓庫活化案及布袋港旅客服務中心相互串聯，使布袋商港客運服務區由原約0.5公頃擴大至約2.5公頃，形成更完整之旅客活動與商業服務腹地。未來招商重點標的為：東二碼頭倉儲設施招商，整區基地面積約5,700平方公尺，內含2座倉儲設施及停車場；其二為布袋港旅客服務中心對面「L型素地」招商，面積約7,351平方公尺，以上招商標的可供作為旅客服務、觀光遊憩、餐飲、零售、展演、娛樂等商業活動之用途。

布袋商港更以創新思維，利用既有場域與共享運具業者合作，以小規模、低成本方式驗證共享運具導入港區之便利性及營運可行性，作為未來強化港區接駁、旅遊串聯及低碳交通服務之參考。透過多元、豐富的產業進駐，期望可增加旅客停留時間與港區消費誘因，帶動港灣觀光及地方經濟發展。

布袋商港 碼頭 澎湖

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