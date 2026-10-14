房市跌倒、屋主仍賺飽！這地區9月房地合一稅收暴增3倍

房市買氣低迷，但屋主賣房獲利並未明顯衰退。住商機構盤整財政部資料，全台1至9月個人房地合一稅收約385億元，較去年同期僅微減約1%。

觀察各縣市，以新竹縣1~9月稅收年增51%最多，六都中則以台北市稅收年增22%最多。

大家房屋企研室公關襄理賴志昶分析，近年房市雖受到打房衝擊，買氣趨冷，但由於過去幾年房價漲幅可觀，屋主賣屋大多仍有相當獲利空間，因此稅收未隨買氣同步重挫。

據財政部統計，全台前9月個人房地合一稅收共計385.5億元，年減1%；其中，新北市稅收與去年台期相比年減2.8%，但仍達102.2億元，為全台唯一破百億元縣市，穩居全台稅收王寶座。

台北市前9個月稅收達50.4億元，年增22.1%，與年增約3%的高雄市並列六都唯二稅收仍正成長區域，也是六都中漲勢最高的都會區。

賴志昶分析，新北市先前重劃區題材利多不斷，新案相繼推出疊加區域房價，加上區域磁吸北市外溢人口，房市需求穩定，區域房地合一稅收近期超越台中市，穩居全台龍頭。

北市憑藉地段優勢，蛋黃區住宅具保值性，如屋主為長期持有，更累積不少增值空間，因此即使目前買氣趨緩，區域房地合一稅收仍相當具有漲勢。

觀察六都以外縣市，新竹縣房地合一稅表現特別突出，前9月個人稅收達11.4億元，年增51.5%，增幅居全台之冠；單看9月稅收，新竹縣達1.64億元，較去年同期暴增323%，同樣為全台年增幅最大縣市。

賴志昶分析，新竹縣受惠竹科產業發展，吸引大量高所得科技人口進駐，過去幾年竹北等區域房價漲勢凌厲，早期進場屋主累積的房價增值幅度相當可觀，即使近期市場受到限貸令影響，部分屋主出售房產時仍可實現可觀獲利。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，目前房市處於量縮盤整階段，有大量交屋潮、新成屋轉售競爭的區域，屋主獲利空間恐逐步受到壓縮。

相較之下成熟都會區由於住宅供給有限，加上機能性支撐，因此長期持有且出售後仍且具有可觀價差。