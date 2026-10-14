搶好康！航空、旅行社雄獅、鳳凰線上旅展陸續開跑

迎接11月ITF台灣國際旅展，航空公司與大型旅行社提前啟動搶客戰，瞄準年末出遊、冬季旅遊及2027年農曆春節商機。華航、長榮航空、星宇航空近期會陸續推出線上旅展優惠；雄獅、鳳凰及旅天下則已搶先開跑。

航空業者的線上旅展一直是許多自由行的首選；另外，旅行社業者大動作搶客，從日本賞楓、冬季戲雪到歐洲極光、跨年及春節行程，透過折扣優惠與特色產品提前搶客。雄獅表示，今年冬季旅遊訂單人數較去年成長3成，預估線上旅展業績可望年增雙位數。

鳳凰旅行社則鎖定長程線及特色旅遊，推出歐洲限定團最高每人折1萬元、美洲最高折7,000元、紐澳限定團第二人最高折8,000元，南北極行程最高每人折9萬元；東南亞、日本及韓國也推出第二人折扣，並搭配機加酒自由行方案，搶攻不同客群，推出後的買氣也比去年熱絡，推估今年旅展的消售有望再衝高。

雄獅旅遊指出，今年冬季旅遊訂單成長，主要受惠於機票價格趨穩，以及超過6成既有會員回流。旅客選擇行程也從重視目的地，轉向更看重旅行體驗，赴日旅客逾7成以溫泉、美食及雪國為冬遊主題，北陸受合掌村雪景與溫泉話題帶動，訂單數超越北海道。

短線旅遊方面，日本6天以上長天數團體旅遊人數成長4成，東南亞則朝五星飯店、度假村等重住宿型態發展；長程旅遊方面，受惠國際轉機航班與航網逐步恢復、機票價格趨穩，歐洲訂單成長逾6成，北歐極光及雪梨跨年最受歡迎。雄獅看好冬季及春節買氣，預估線上旅展業績可較去年成長雙位數。

促銷方面，雄獅推出韓國、東南亞新春團折3,000元、歐洲新春團折5,000元等優惠，並主打北陸合掌村點燈、北海道特色飯店、北歐極光及雪梨跨年等限定行程，搭配折扣碼、機票抽獎及會員優惠，吸引旅客提早預訂。

旅天下看好秋冬賞楓、戲雪、耶誕及跨年需求，已於10月推出線上旅展，提前布局ITF商機。業者表示，2027年農曆春節2月6日為初一，春節出遊訂單已開始浮現，可望成為第4季及明年第1季業績的重要支撐。

隨著航空公司與旅行社提前推出線上優惠，旅展促銷戰已從實體展場延伸至線上通路，業者透過價格優惠、特色行程及早鳥促銷，爭取旅客提早下單，為年末及明年第1季旅遊市場暖身。

雄獅旅遊ITF線上旅展即日起正式開跑，針對冬季與春節旅遊推出限量搶購釜山5日免兩萬。雄獅旅遊提供