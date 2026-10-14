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獲友善中高齡職場「優等」認證 大買家打造世代共融幸福職場

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
中陽集團旗下大買家榮獲友善中高齡職場「優等」認證，由董事長張博鈞(右)代表接受表揚。業者／提供
中陽集團旗下大買家榮獲友善中高齡職場「優等」認證，由董事長張博鈞(右)代表接受表揚。業者／提供

面對超高齡社會來臨，中高齡人才已成為企業永續發展的重要力量。中陽集團旗下大買家積極推動友善中高齡職場措施，從人才招募、職務調整、教育訓練到健康照護與家庭支持，獲台中市政府勞工局首度辦理的「友善中高齡企業職場認證」評選為「優等」，展現企業促進世代共融、支持員工持續發展的具體成果。

本次認證，從共融力、行動力、續航力、陪伴力及創新力等面向，評估企業在跨世代合作、職務再設計、工作彈性及人才留任等方面的實踐。大買家透過多元措施，讓不同年齡層員工都能發揮所長，打造友善職場。

在人才培育方面，大買家推動內部講師制度，鼓勵資深員工分享專業技能與工作經驗，促進知識傳承；另設有「八週小天使制度」，由資深同仁協助新進員工熟悉工作流程，並提供大字版工作規則及訓練資料。同時透過政府就業博覽會及多元招募平台，積極延攬中高齡及二度就業人才。

為協助員工穩定就業，公司透過工作能力評估與訪談，依照個人能力及部門需求調整職務。例如，曾有第一線賣場同仁因工時較長考慮離職，公司協助轉任後端採購職務，讓員工延續職涯、發揮經驗；並視需求增補人力及提供彈性工時，協助員工兼顧工作與家庭。

另在工作環境與健康照護方面，大買家提供老花眼鏡、大尺寸高解析度螢幕，改善照明、廁所及防滑設施，並配置血壓計、血氧機及急救用品，設置員工休息區，也安排視障按摩師每週提供按摩服務，提升工作便利性與舒適度。

家庭支持方面，除提供家庭照顧假外，對於家中有特殊照顧需求的同仁，公司依照其實際情況彈性安排工作型態及工時，提供協助支援。此外，公司為正職、兼職同仁及實習生皆安排年度健康檢查，提供醫護諮詢、健康評估等，完善員工照顧措施。

因應數位轉型，大買家開設「AI基礎應用：工具解析與實務入門」課程，並透過數位學習平台提供線上訓練資源，提升員工的數位應用能力；同時藉由資深員工表揚及經驗傳承，肯定同仁長期投入。

中陽集團表示，企業永續發展不僅在於營運成長，更在於讓不同年齡、不同人生階段的員工獲得適切支持與發展機會。未來將持續精進人才培育、工作環境及員工照顧措施，打造兼顧幸福職場與永續經營的企業文化。

中陽集團旗下大買家榮獲「115年度台中市友善中高齡企業職場認證」優等肯定。業者／提供
中陽集團旗下大買家榮獲「115年度台中市友善中高齡企業職場認證」優等肯定。業者／提供

中高齡 職場 勞工局

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