上銀科技連續20年獲天下永續公民獎肯定 展現長期深耕 ESG 的堅定承諾

上銀科技（2049）14日表示，《天下雜誌》公布2026年「天下永續公民獎」評選結果，上銀榮獲大型企業製造業第20名肯定。這也是上銀連續20年入榜，見證企業從中型企業，成長為全球智慧製造、機器人與永續發展的大型企業，展現長期深耕ESG與企業永續治理的堅定承諾。

上銀集團總裁卓永財表示，企業存在的價值不只是創造獲利，更要對社會、環境與下一代負起責任。多年來，上銀集團始終秉持「專業水準、工作熱誠、職業道德」經營理念，在精密機械與智慧製造領域持續精進。

同時將永續發展融入企業策略與營運決策，透過綠色製造、人才培育、社會公益及公司治理等面向，實踐企業公民責任。

回顧上銀歷年天下公民獎表現，2007年至2011年間於中堅企業組多次名列前茅，最高榮獲全國第2名；隨著企業規模擴大，自2012年起轉列大型企業組評選，持續穩定入榜。

近年因應全球淨零碳排與永續浪潮，天下雜誌將獎項更名為「天下永續公民獎」，上銀仍持續獲得肯定。尤其2025年更在大型企業製造業組躍升至第14名，創下近年最佳成績，顯示企業永續治理成果深獲各界認同。

作為世界傳動控制與智慧製造領域的重要供應商，上銀長期投入高效率節能產品研發，協助客戶提升設備性能與降低能源消耗；在環境面向上，持續推動節能減碳、綠電導入與溫室氣體盤查工作，積極響應全球淨零排放目標。

在社會面向方面，上銀則深耕產學合作與技術教育，長期辦理上銀機械碩士論文獎、上銀優秀機械博士論文獎、智慧機器手實作競賽、自動化工程師證照推廣及校園合作計畫，培育產業所需人才，為台灣智慧製造發展奠定基礎。

此外，上銀亦將永續理念延伸至自然保育與社會關懷領域，支持生物多樣性保育、偏鄉教育及公益活動，期望發揮企業影響力，促進環境與社會共榮。面對全球產業轉型及永續發展挑戰，上銀將持續結合智慧製造、機器人與AI技術優勢，打造兼具經濟成長、環境保護與社會責任的永續經營模式。

卓永財表示，連續20年獲得天下公民獎及永續公民獎肯定，不僅是對集團長期落實ESG成果的肯定，更是企業持續向前的重要動力。

展望未來，他強調，上銀將秉持「善盡企業公民責任，共創永續未來」的理念，攜手員工、客戶、供應鏈及社會各界，共同實現永續發展願景。