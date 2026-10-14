輕鬆掌握建物資訊、公開透明免奔波 北市建築執照線上可查

為使民眾查詢建築執照能更加快速及便利，臺北市政府建築管理工程處鼓勵民眾，能多加利用「臺北市網際網路執照存根影像查詢系統」查詢、檢視及下載建造執照、使用執照及室內裝修合格證明存根，以節省臨櫃申辦的等候時間。

建管處表示，執照存根記載了建築物的基本訊息，內容包含起造人、設計人、使用分區、各樓層核准用途、面積及竣工日期等，不論民眾是自身想了解，又或者要進行建築物買賣、室內裝修、租賃、申辦水電、公司設立登記等業務，均有參考執照的需求。民眾可透過「臺北市網際網路執照存根影像查詢系統」輸入建築物地址、地號或執照號碼，即可線上查詢、檢視並下載相關的執照存根。

若房屋屬年代久遠之老舊建築物或門牌、地號曾歷經整、併、改編，系統顯示查無相關資訊時，建議可先嘗試輸入舊地址、舊地號查詢，亦或使用線上申辦系統「台北服務通-使用執照存根」查詢執照號碼後，再至存根影像查詢系統檢視及下載。

建管處虞積學處長特別提醒，民眾查詢執照存根若係作為向行政機關繳交之正式證明文件，可直接至建管處資訊室為民服務櫃台申辦（需收規費，每張20元），民眾能依個人使用需求選擇最合適的查詢方式。