快訊

蘇花改5車連環撞休旅車遭大車夾擊 副駕座男OHCA、4人受傷送醫

英男闖虎舍喪命！生前自拍曝光 遭攻擊竟叫老虎別調皮

春哥侃陸／烘焙店成破產新件套 大鬆馳潮下恐釀危機？

聽新聞
0:00 / 0:00

輕鬆掌握建物資訊、公開透明免奔波 北市建築執照線上可查

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

為使民眾查詢建築執照能更加快速及便利，臺北市政府建築管理工程處鼓勵民眾，能多加利用「臺北市網際網路執照存根影像查詢系統」查詢、檢視及下載建造執照、使用執照及室內裝修合格證明存根，以節省臨櫃申辦的等候時間。

建管處表示，執照存根記載了建築物的基本訊息，內容包含起造人、設計人、使用分區、各樓層核准用途、面積及竣工日期等，不論民眾是自身想了解，又或者要進行建築物買賣、室內裝修、租賃、申辦水電、公司設立登記等業務，均有參考執照的需求。民眾可透過「臺北市網際網路執照存根影像查詢系統」輸入建築物地址、地號或執照號碼，即可線上查詢、檢視並下載相關的執照存根。

若房屋屬年代久遠之老舊建築物或門牌、地號曾歷經整、併、改編，系統顯示查無相關資訊時，建議可先嘗試輸入舊地址、舊地號查詢，亦或使用線上申辦系統「台北服務通-使用執照存根」查詢執照號碼後，再至存根影像查詢系統檢視及下載。

建管處虞積學處長特別提醒，民眾查詢執照存根若係作為向行政機關繳交之正式證明文件，可直接至建管處資訊室為民服務櫃台申辦（需收規費，每張20元），民眾能依個人使用需求選擇最合適的查詢方式。

建築 建物 北市

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

健保費轉帳代繳E指通！健保署：國內10家金融網銀線上申辦免臨櫃

遺產稅繳清就能過戶？很多人漏掉這動作影響後續登記

詐騙盯上停車費！ 遠通電收澄清「從未以電子郵件催繳」

公私協力打造現代化綠色辦公環境 國產署原光復南路廳舍改建案今開工

相關新聞

移工偷偷做這事 雇主氣炸 人力仲介提醒紅線勿踩

近期有網友發文指出，雇主苦等五個月，終於迎來聘僱的移工，沒想到對方尚未開始休假外出，便因身體不適驗孕，結果發現已經懷孕。雇主懷疑移工在母國時就已受孕。然而，雇主憤而要求退費，仲介卻表示，依照現行法規無法「全額退費」，引發雇主不滿，消息一出，再度成為網路討論焦點。有不少網友直呼「原本要請外傭照顧老人，現在要照顧老人還要照顧外傭」。

房市跌倒、屋主仍賺飽！這地區9月房地合一稅收暴增3倍

房市買氣低迷，但屋主賣房獲利並未明顯衰退。住商機構盤整財政部資料，全台1至9月個人房地合一稅收約385億元，較去年同期僅微減約1%。

上銀科技連續20年獲天下永續公民獎肯定 展現長期深耕 ESG 的堅定承諾

上銀科技（2049）14日表示，《天下雜誌》公布2026年「天下永續公民獎」評選結果，上銀榮獲大型企業製造業第20名肯定。這也是上銀連續20年入榜，見證企業從中型企業，成長為全球智慧製造、機器人與永續發展的大型企業，展現長期深耕ESG與企業永續治理的堅定承諾。

雲林國際農機展去年吸金逾7億 今年吸387家業者、6國廠商報名

第20屆雲林國際農業機械暨資材展將於10月17日至19日在虎尾高鐵特定區登場，今年以「科技農業、國際接軌」為主軸，集結387家業者參展，並吸引日本、美國、德國、馬來西亞、波蘭、越南等6國廠商參與，將首度導入雙語服務、預約導覽及QR Code資訊，盼提升國際買家參展便利性，展現台灣農業科技實力。

底價超過200億！松機旁營區萬坪地上權開發案下月開標

選舉年松山機場遷移議題又浮上檯面，也讓松山機場南側的原松南營區地上權案，成為松機周邊開發的觀察重點。

中央投入80.8億元！高雄鳳山勝利安居B社宅估2029年完工

高雄鳳山「勝利安居B」社會住宅13日動土，規劃興建1,432戶，預計2029年完工，由中央全額投資80億7,692萬元。這也是鳳山社宅小造鎮計畫最後一處動工基地，未來與「勝利安居A、C、D」全部完工後，合計將提供4,862戶，成為全國規模最大的社宅聚落。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。