超商翻譯年糕來了！7-ELEVEN 推出七大語系自助結帳服務

為滿足國際旅客、來台工作者到超商也能流暢使用自助結帳服務，統一超（2912）7-ELEVEN即日起領先同業推出7大語系自助結帳介面，化身超商翻譯年糕；為滿足外籍工作者的跨海返鄉寄送需求，攜手南洋百貨INDEX領先推出ibon紙箱預約服務；積極培育與招募外籍人才打造友善職場，7-ELEVEN持續打造全台服務據點最綿密的國際友善商店。

7-ELEVEN超前部屬自助服務提升門市服務量能，自2018年起全台首間X-STORE正式啟用自助結帳服務，2022年更創新推出全新X POS打造一機兩用的結帳設備，讓全台門市可依商圈、時段彈性切換自助結帳模式，提升門市服務量能外，更可減少消費者結帳等候時間，使用人次逐年提升，光是去年就有超過1,300萬人次愛用。因應逐年增加的國際旅客、來台工作者的在台旅居需求，7-ELEVEN自助結帳服務朝國際化發展!即日起陸續於全台40家門市導入7大語系自助結帳介面，首頁新增國際通用的語言切換符號按鈕，提供中文、英文、日本、韓文、印尼文、越南文、馬來文等語言選擇，一鍵即可快速轉換語言介面，外籍消費者也能輕鬆體驗自助結帳，全新自助結帳多語介面預計10月底擴大全台門市導入。

根據7-ELEVEN統計，ibon機台每年逾百萬人次使用「外語服務」選項，提供中、英、日、韓、泰、越、印尼、菲律賓八大語言介面轉換，方便國際旅客、來台工作者使用母語進行計程車叫車、寄件、列印等生活服務。觀察到不少來台工作的印尼朋友常有寄送包裹回家鄉的需求，為解決語言溝通隔閡、海關申報等痛點，7-ELEVEN領先同業、攜手南洋百貨INDEX推出全新「ibon紙箱預約服務」，就近到全台逾7,300家門市的ibon機台，就能以專屬的印尼語言介面預約需要的紙箱尺寸與數量，於門市櫃台完成預約付款後，INDEX將會安排專人電話聯繫，以顧客熟悉的語言溝通，協助確認紙箱配送地址、海外寄送地點及到府收件時間，讓寄送跨國包裹變得更簡單、更省時。