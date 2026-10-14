雲林國際農機展去年吸金逾7億 今年吸387家業者、6國廠商報名

第20屆雲林國際農業機械暨資材展將於10月17日至19日在虎尾高鐵特定區登場，今年以「科技農業、國際接軌」為主軸，集結387家業者參展，並吸引日本、美國、德國、馬來西亞、波蘭、越南等6國廠商參與，將首度導入雙語服務、預約導覽及QR Code資訊，盼提升國際買家參展便利性，展現台灣農業科技實力。

縣府今天舉辦農機展宣傳記者會，由副縣長陳璧君、農業處代理處長蔡耿宇主持，農糧署農業資源組長洪宏毅、台灣農業機械暨資材協會理事長鄭又學、台灣農業設施協會副理事長洪福良等人出席。

蔡耿宇表示，去年農機展3天吸引超過80萬人次參觀，創造7.3億元商機，今年規模再擴大，規畫大型農機、創新智能、省工農機、應用資材、智慧監控等9大展區，從小型電動農機到大型農業機械，讓農民一次掌握各類農業設備與資材。

今年農機展也朝國際化邁進，縣府與國家發展委員會合作導入雙語服務，安排日、英文服務人員，民眾也可預約參訪導覽，各參展廠商並提供QR Code應用介紹，方便國際買家及海外參訪團掌握展覽資訊，深入了解台灣農業科技發展。

洪宏毅表示，雲林農機展已成為台灣及亞洲具影響力的農業展覽之一。面對氣候變遷、農業人口減少及高齡化等挑戰，農業部持續補助農機設備，2019年至2025年已投入76億元，超過20萬名農民受惠，未來也將持續提供資源，協助農民降低作業負擔、提升生產效率。

陳璧君表示，雲林是台灣重要農業縣，農業產值已突破900億元，今年展覽導入高科技農業展區，盼協助青年農民接軌國際，掌握智慧農業發展趨勢。展覽期間每天上午8時30分起提供免費接駁車，共10輛車分兩條路線接送，歡迎民眾前往參觀。