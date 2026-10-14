快訊

陸方披露曹興誠弟弟入境上海遭拒 國台辦：不姑息台獨分裂行徑

誰是「親日派」？韓國女星賀營爆家族爭議

日本血拼被多刷災情頻傳…林氏璧教6招防出錯 強烈建議1動作

聽新聞
0:00 / 0:00

雲林國際農機展去年吸金逾7億 今年吸387家業者、6國廠商報名

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
第20屆雲林國際農業機械暨資材展將於10月17日至19日在虎尾高鐵特定區登場，今年以「科技農業、國際接軌」為主軸，集結387家業者參展，並吸引日本、美國、德國、馬來西亞、波蘭、越南等6國廠商參與。記者陳雅玲／攝影
第20屆雲林國際農業機械暨資材展將於10月17日至19日在虎尾高鐵特定區登場，今年以「科技農業、國際接軌」為主軸，集結387家業者參展，並吸引日本、美國、德國、馬來西亞、波蘭、越南等6國廠商參與。記者陳雅玲／攝影

第20屆雲林國際農業機械暨資材展將於10月17日至19日在虎尾高鐵特定區登場，今年以「科技農業、國際接軌」為主軸，集結387家業者參展，並吸引日本、美國、德國、馬來西亞、波蘭、越南等6國廠商參與，將首度導入雙語服務、預約導覽及QR Code資訊，盼提升國際買家參展便利性，展現台灣農業科技實力。

縣府今天舉辦農機展宣傳記者會，由副縣長陳璧君、農業處代理處長蔡耿宇主持，農糧署農業資源組長洪宏毅、台灣農業機械暨資材協會理事長鄭又學、台灣農業設施協會副理事長洪福良等人出席。

蔡耿宇表示，去年農機展3天吸引超過80萬人次參觀，創造7.3億元商機，今年規模再擴大，規畫大型農機、創新智能、省工農機、應用資材、智慧監控等9大展區，從小型電動農機到大型農業機械，讓農民一次掌握各類農業設備與資材。

今年農機展也朝國際化邁進，縣府與國家發展委員會合作導入雙語服務，安排日、英文服務人員，民眾也可預約參訪導覽，各參展廠商並提供QR Code應用介紹，方便國際買家及海外參訪團掌握展覽資訊，深入了解台灣農業科技發展。

洪宏毅表示，雲林農機展已成為台灣及亞洲具影響力的農業展覽之一。面對氣候變遷、農業人口減少及高齡化等挑戰，農業部持續補助農機設備，2019年至2025年已投入76億元，超過20萬名農民受惠，未來也將持續提供資源，協助農民降低作業負擔、提升生產效率。

陳璧君表示，雲林是台灣重要農業縣，農業產值已突破900億元，今年展覽導入高科技農業展區，盼協助青年農民接軌國際，掌握智慧農業發展趨勢。展覽期間每天上午8時30分起提供免費接駁車，共10輛車分兩條路線接送，歡迎民眾前往參觀。

第20屆雲林國際農業機械暨資材展將於10月17日至19日在虎尾高鐵特定區登場，今年以「科技農業、國際接軌」為主軸，集結387家業者參展，並吸引日本、美國、德國、馬來西亞、波蘭、越南等6國廠商參與。記者陳雅玲／攝影
第20屆雲林國際農業機械暨資材展將於10月17日至19日在虎尾高鐵特定區登場，今年以「科技農業、國際接軌」為主軸，集結387家業者參展，並吸引日本、美國、德國、馬來西亞、波蘭、越南等6國廠商參與。記者陳雅玲／攝影

雲林 吸金 高鐵

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

全台每10條毛巾8條來自這 虎尾毛巾節10月17日連三天登場

管理水稻、花胡瓜病蟲害 智慧平台提升效率90%

百業共榮！中市府經發局串聯39品牌迎五金展商機 打造會展經濟新引擎

ITF 台灣國際旅展11月登場 日本館252攤創新高、12家航空公司搶客

相關新聞

移工偷偷做這事 雇主氣炸 人力仲介提醒紅線勿踩

近期有網友發文指出，雇主苦等五個月，終於迎來聘僱的移工，沒想到對方尚未開始休假外出，便因身體不適驗孕，結果發現已經懷孕。雇主懷疑移工在母國時就已受孕。然而，雇主憤而要求退費，仲介卻表示，依照現行法規無法「全額退費」，引發雇主不滿，消息一出，再度成為網路討論焦點。有不少網友直呼「原本要請外傭照顧老人，現在要照顧老人還要照顧外傭」。

上銀科技連續20年獲天下永續公民獎肯定 展現長期深耕 ESG 的堅定承諾

上銀科技（2049）14日表示，《天下雜誌》公布2026年「天下永續公民獎」評選結果，上銀榮獲大型企業製造業第20名肯定。這也是上銀連續20年入榜，見證企業從中型企業，成長為全球智慧製造、機器人與永續發展的大型企業，展現長期深耕ESG與企業永續治理的堅定承諾。

雲林國際農機展去年吸金逾7億 今年吸387家業者、6國廠商報名

第20屆雲林國際農業機械暨資材展將於10月17日至19日在虎尾高鐵特定區登場，今年以「科技農業、國際接軌」為主軸，集結387家業者參展，並吸引日本、美國、德國、馬來西亞、波蘭、越南等6國廠商參與，將首度導入雙語服務、預約導覽及QR Code資訊，盼提升國際買家參展便利性，展現台灣農業科技實力。

底價超過200億！松機旁營區萬坪地上權開發案下月開標

選舉年松山機場遷移議題又浮上檯面，也讓松山機場南側的原松南營區地上權案，成為松機周邊開發的觀察重點。

中央投入80.8億元！高雄鳳山勝利安居B社宅估2029年完工

高雄鳳山「勝利安居B」社會住宅13日動土，規劃興建1,432戶，預計2029年完工，由中央全額投資80億7,692萬元。這也是鳳山社宅小造鎮計畫最後一處動工基地，未來與「勝利安居A、C、D」全部完工後，合計將提供4,862戶，成為全國規模最大的社宅聚落。

大坪數住宅出現斷層！台中北屯科技新富需求浮現「合併戶」成建商新寵

隨著近年住宅規劃轉向中小坪數，市場上大坪數產品已成為斷層。以台中為例，大坪數豪宅多集中於七期重劃區，然而對於企業主、科技業高階主管及高資產族群而言，追求寬敞舒適的居住空間仍是重要需求。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。