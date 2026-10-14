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前興櫃生技公司安美得傳遭搜索 資金往來是否涉及不法待檢調釐清

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

興櫃生技公司安美得生醫14日清晨傳出遭檢調搜索。據悉，新北地方檢察署疑似指揮刑事警察大隊執行搜索，範圍包括安美得生醫董事長王耀乾及其姊、副總經理王舒欣的住處與公司。外傳此次調查可能涉及《證券交易法》特別背信相關罪嫌，並與公司近期部分資金流向有關。不過，搜索行動的實際情況、涉案情節，以及相關資金往來是否涉及不法，仍待檢調機關進一步證實。

安美得生醫過去曾登錄興櫃市場，但今年7月31日因推薦證券商辭任，終止興櫃登錄。公司隨後於10月1日召開股東臨時會，據稱會中通過撤銷公開發行相關議案。公司近幾個月接連出現資本市場身分變動，如今再傳出檢調搜索消息，後續發展受到關注。

據消息人士指出，此次調查可能與公司資金運用及相關交易往來有關，至於檢調是否針對特定資金流向、交易決策程序或關係人交易進行查證，目前尚無官方說明。

安美得生醫過去也曾傳出經營管理相關司法爭議。約兩年前，該公司前總經理曾被指涉及財務報表不實及背信等案件。相關案件的司法進度與結果，仍應以法院裁判及檢調公開資料為準。

此次傳出董事長及副總經理遭搜索，是否與過往案件有關，或屬於獨立調查事件，目前尚無足夠資訊可以確認。

安美得生醫先是退出興櫃市場，接著於股東臨時會傳出通過撤銷公開發行相關議案，近期公司治理及財務透明度相關議題也受到關注。若此次搜索消息獲得證實，後續調查可能涉及公司資金流向、交易程序是否符合法令，以及相關人員是否涉及違反忠實義務等問題。

截至發稿前，尚未取得新北地檢署及安美得生醫對此事的正式回應。全案實際調查範圍、涉案人員身分及是否涉及刑事責任，仍待司法機關釐清。依無罪推定原則，任何人在法院判決有罪確定前，均應推定為無罪。

興櫃 生技 檢調

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