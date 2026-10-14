移工剛來台就懷孕 雇主能解約？仲介揭關鍵

外籍看護懷孕，後續照護人力該如何安排？近期一名雇主因聘僱移工來台後發現懷孕，要求仲介退費未果，引發網路熱議。21世紀人力仲介公司總經理龔蓓君指出，移工懷孕依法受到保障，雇主不得以懷孕為由片面解僱，但家事移工若與雇主合意終止契約，即可申請遞補新移工，建議政府研議簡化相關程序，兼顧雇主照護需求與移工權益。

1111人力銀行指出，近期有網友發文指出，一名雇主等待五個月，好不容易迎來聘僱的移工，未料對方尚未休假外出，便因身體不適接受驗孕，結果發現已經懷孕，讓雇主懷疑移工在母國時就已受孕，雇主因此要求仲介退還費用，卻被告知依現行規定無法全額退費，引發不滿。

龔蓓君表示，雇主從國外引進家庭幫傭或家庭看護工，平均須等待三個月，若好不容易等到人力到位，卻發現移工懷孕，不僅原本的照護安排可能受到影響，後續還可能衍生其他照顧需求，確實讓雇主面臨兩難。

龔蓓君說明，家庭幫傭及家庭看護工不適用《勞動基準法》，但仍受《性別平等工作法》保障，雇主不得事先在勞動契約中訂定「懷孕就解約」的禁孕條款，也不得因移工懷孕而予以解僱。若移工確實無法勝任工作，仍須由勞雇雙方協議終止契約，雇主不得片面要求解約，也不能強制遣返移工。

1111人力銀行引用衛福部國民健康署統計，2025年移工產檢資料中，家事類移工共有791人。龔蓓君認為，移工懷孕並非可歸責於雇主的情況，現行制度如何協助雇主及時補足人力，仍有檢討空間。

針對降低聘僱風險，龔蓓君建議，可參考印尼現行相關健康管理機制，研議在移工母國申請簽證階段，增列懷孕相關檢查或證明要求，讓雇主在聘僱前掌握必要資訊，若發現不符合聘僱條件，也能及早重新選人，縮短等待時間。